На прибывших из этих стран ограничение на передвижение не распространяется

В период с 8 по 14 февраля будет применяться десятидневное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Кипр, Литва*, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия*, Мальта, Монако, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Дания, Чехия и Венгрия. Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует десятидневное ограничение свободы передвижения.
Ограничение передвижения не будет действовать для тех, кто прибывает из следующих стран: Болгария, Исландия, Греция, Норвегия и Финляндия.
* В соответствии с Постановлением Правительства 282 ограничение свободы передвижения не распространяется на лиц без признаков болезни, которые находились на территории Литвы или Латвии в течение последних 14 дней и прибыли в Эстонию из Литвы или Латвии в случаях, если:
(1) лицо сдало тест на коронавирус с отрицательным результатом не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Эстонию. При поездке из Эстонии в эти страны и возвращении в Эстонию тест на коронавирус также может быть проведен в Эстонии, и в случае отрицательного результата можно вернуться к нормальной жизни. Самоизоляция должна поддерживаться до тех пор, пока не станет известен результат теста.
(2) цель прибытия в Эстонию - работа, учеба, получение медицинских услуг, семейные мероприятия или транзит. По указанным выше причинам не требуется проходить тест на коронавирус до приезда в Эстонию.
С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда.
В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.
Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест – не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.
Совет Европейского союза 28 января также обновил список третьих стран в приложении 1 к рекомендации о временном ограничении и возможной отмене ненужных поездок в Европейский союз, который разрешает поездки в Эстонию из Австралии, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии. Обязательство по десятидневной самоизоляции распространяется на страны с уровнем инфицирования более 16 человек на 100 000 жителей за последние 14 дней, то есть на Южную Корею.