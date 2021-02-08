На прибывших из этих стран ограничение на передвижение не распространяется

(1) лицо сдало тест на коронавирус с отрицательным результатом не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Эстонию. При поездке из Эстонии в эти страны и возвращении в Эстонию тест на коронавирус также может быть проведен в Эстонии, и в случае отрицательного результата можно вернуться к нормальной жизни. Самоизоляция должна поддерживаться до тех пор, пока не станет известен результат теста.