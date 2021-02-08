Прокуратура считает находящуюся под стражей Керсти Крахт по-прежнему очень влиятельной

Керсти Крахт, бывший советник Министерства финансов, была арестована по подозрению в коррупции 14 января и, согласно постановлению суда, может быть задержана на срок до двух месяцев. Защитники Крахт Оливер Няэс и Сандер Потисепп обжаловали арест сегодня в окружном суде.

После сегодняшнего слушания окружной суд объявил, что вынесет решение об освобождении Крахт 16 февраля.

Адвокаты Крахт предложили в качестве альтернативы отправить ее домой под электронный надзор, но прокуратура видит здесь опасность, что Крахт может продолжить оказывать влияние. Однако защитник считает, что, поскольку Крахт больше не работает советником в Министерстве финансов, она не может влиять на властей. «То, что сейчас сказала прокуратура, является голословным заявлением, и я думаю, что это несправедливо», - прокомментировал Няэс Postimees.

Что в выписке с банковского счета Крахт?

Няэс пояснил, что они вместе с Крахт ознакомились с обвинениями и не понимают, где и когда возникло подозрение. Прокуратура сообщила, что Крахт просила денег у Хиллара Тедера, но не сообщается, где и когда это произошло.

«Права Керсти Крахт, насколько это возможно, также ограничены - свобода была отнято, общение с защитниками ограничено, и сегодня ее право проверять доказательства ограничено», - сказал Няэс, по словам которого, они не смогли проверить все доказательства, собранные против Крахт.

Защитники Керсти Крахт Оливер Няэс и Сандер Потисепп в окружном суде. ФОТО: Tairo Lutter

В подтверждение этого он представил ведущему госпрокурору Таави Перну выписки с банковского счета Крахт, которые Перн получил в прошлую пятницу. Сначала Няэс не обнаружил в этих выдержках никакой информации, которая бы хоть как-то передавала содержание преступления.

Няэс также отметил, что подозрение в отмывании денег необоснованно, поскольку, если коррупция связана с денежной ценностью и если Таави Перн говорит о масштабах коррупционной угрозы, то арест не оправдан с учетом финансового положения Крахт. Защитники также указали, что поскольку Крахт больше не является советником министра, то больше не может совершать новые аналогичные преступления.

Прокурор: финансовое положение Крахт может создать угрозу нового преступления

Ведущий прокурор Таави Перн объяснил, что экономическое положение Крахт может повлечь новую угрозу. Он напомнил, что на прошлой неделе на заседании Хиллара Тедера выяснилось, что в мае 2020 года Тедер и Крахт договорились о том, что Тедер поможет выплатить долги Крахт. После перехвата телефонных разговоров Крахт сказал, что живет впроголодь, что, по словам Перна, указывает на сложную ситуацию.

Также Перн отметил, что Крахт пришлось занять деньги в конце 2020 года: «В ее собственной банковской выписке говорится, что никаких сбережений не было, напротив, она несколько месяцев превышала свой доход». Таким образом, по мнению Перн, улучшение экономического положения Крахт неправдоподобно.