Прокуратура считает находящуюся под стражей Керсти Крахт по-прежнему очень влиятельной

Сегодня защитники Керсти Крахт потребовали в суде немедленного освобождения их обвиняемой или установления электронного надзора. Сама Крахт также дала согласие на электронный надзор, пишет Postimees.
Керсти Крахт, бывший советник Министерства финансов, была арестована по подозрению в коррупции 14 января и, согласно постановлению суда, может быть задержана на срок до двух месяцев. Защитники Крахт Оливер Няэс и Сандер Потисепп обжаловали арест сегодня в окружном суде.
После сегодняшнего слушания окружной суд объявил, что вынесет решение об освобождении Крахт 16 февраля.
Адвокаты Крахт предложили в качестве альтернативы отправить ее домой под электронный надзор, но прокуратура видит здесь опасность, что Крахт может продолжить оказывать влияние. Однако защитник считает, что, поскольку Крахт больше не работает советником в Министерстве финансов, она не может влиять на властей. «То, что сейчас сказала прокуратура, является голословным заявлением, и я думаю, что это несправедливо», - прокомментировал Няэс Postimees.
Что в выписке с банковского счета Крахт?
Няэс пояснил, что они вместе с Крахт ознакомились с обвинениями и не понимают, где и когда возникло подозрение. Прокуратура сообщила, что Крахт просила денег у Хиллара Тедера, но не сообщается, где и когда это произошло.
«Права Керсти Крахт, насколько это возможно, также ограничены - свобода была отнято, общение с защитниками ограничено, и сегодня ее право проверять доказательства ограничено», - сказал Няэс, по словам которого, они не смогли проверить все доказательства, собранные против Крахт.
В подтверждение этого он представил ведущему госпрокурору Таави Перну выписки с банковского счета Крахт, которые Перн получил в прошлую пятницу. Сначала Няэс не обнаружил в этих выдержках никакой информации, которая бы хоть как-то передавала содержание преступления.
Няэс также отметил, что подозрение в отмывании денег необоснованно, поскольку, если коррупция связана с денежной ценностью и если Таави Перн говорит о масштабах коррупционной угрозы, то арест не оправдан с учетом финансового положения Крахт. Защитники также указали, что поскольку Крахт больше не является советником министра, то больше не может совершать новые аналогичные преступления.
Прокурор: финансовое положение Крахт может создать угрозу нового преступления
Ведущий прокурор Таави Перн объяснил, что экономическое положение Крахт может повлечь новую угрозу. Он напомнил, что на прошлой неделе на заседании Хиллара Тедера выяснилось, что в мае 2020 года Тедер и Крахт договорились о том, что Тедер поможет выплатить долги Крахт. После перехвата телефонных разговоров Крахт сказал, что живет впроголодь, что, по словам Перна, указывает на сложную ситуацию.
Также Перн отметил, что Крахт пришлось занять деньги в конце 2020 года: «В ее собственной банковской выписке говорится, что никаких сбережений не было, напротив, она несколько месяцев превышала свой доход». Таким образом, по мнению Перн, улучшение экономического положения Крахт неправдоподобно.
В госпрокуратуре также выяснили, что Крахт заняла в 2019 году крупную сумму, которую, по ее словам, она еще не начал возвращать. «Это, на мой взгляд, говорит о том, что она вынуждена занимать деньги», - сказал Перн.
На прошлой неделе на заседании Хиллара Тедера, связанного с тем же делом, выяснилось, что дом, принадлежащий Крахт, планировалось продать с помощью Тедера. Человек, найденный Тедером, купил дом Крахт, а Крахт могла остаться в доме и выкупить его обратно в будущем.
При обыске в доме Крахт был найден проект аренды. «Он отражает возможную стоимость дома и арендную плату. Я думаю, что суд может решить, что выплатить такую сумму для нее невозможно», - пояснил Перн, добавив, что, таким образом, ее финансовое положение создает новые риски совершения преступления.
Знакомства Крахт в KredEx
Перн также отметил, что риск совершения Крахт новых преступлений был связан не только с ее должностью, но и с ее положением. Перн добавил, что, по мнению прокуратуры, Крахт, избежав ареста, может поставить под угрозу доказательства.
Также прокуратура указала в своих доказательствах телефонный звонок, состоявшийся летом прошлого года, в котором говорилось об организации необходимых должностей даже в случае ухода EKRE из правительства. «В совет подразделения Министерства экономики и коммуникаций входит ее личный знакомый, который по-прежнему является членом совета – так что у него еще есть возможность помочь», - отметил Перн.
В телефонном разговоре 25 августа этот член совета и Керсти Крахт говорили, что мало кто знает об их отношениях. «Из этого звонка прокуратура может сделать вывод, что она обладает влиянием», - пояснил Перн.
По словам Перна, что Крахт в случае освобождения из-под стражи может повлияет на расследование, поскольку она уже использовал свое общение с Мартином Хелмом, чтобы повлиять на определенных людей, сославшись на увольнение одного человека под ее давлением. Главный прокурор заверил суд, что многие члены EKRE являются свидетелями в этом контексте, и здесь Крахт также может иметь возможность влиять на судебное разбирательство до судебного заседания.
Что касается возможного искажения доказательств, Перн объяснил, что Хиллар Тедер и Керсти Крахт пытались скрыть свое общение, делая это через третьих лиц. Прокуратура перехватила звонки, которые показывают, что Тедер и Крахт знают, как скрывать свою деятельность. Перн сказал, что если человек умеет скрывать свою деятельность, он также может создавать новые документы или договоры.
Однако защитник Крахт Оливер Няэс заявил суду, что он впервые слышал о предполагаемых членах подведомственных учреждений. «На сегодняшний день там нет лиц из EKRE», - сказал Няэс, имея в виду Рейна Эплера, Кристель Меннинг и Аарне Рандмада. Он добавил, что последний был отозван из совета пятого февраля.
Можно ожидать иска против государства
На прошлой неделе о Луи Фри, юристе, с которым министр финансов Мартин Хельме, подписал соглашение об оказании юридических услуг государству в связи с расследованием международного отмывания денег, говорилось в связи с тем же обвинением в коррупции. Стоимость услуги, оказываемой американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP при участии Фри, составляла для государства три миллиона евро.
Согласно подозрению, Керсти Крахт, бывший советник министра финансов, организовала встречу между Хилларом Тедером и Луи Фри, а также входившим в команду экс-главы ФБР инвестиционным банкиром Рагнаром Мейтерном.
Защитник Крахт подчеркнул в суде, что личность Фри не была причастна к подозрению ни в одном из эпизодов. «Они познакомились в связи с частными делами. Это не было официальным мероприятием. Это очень серьезный вопрос, так как подобные обвинения и утверждения наносят ущерб репутации Фри и Крахт. Все это может закончиться иском против Эстонской Республики», - сказал Няэс, добавив, что Таллиннский окружной суд может это пресечь.
Керсти Крахт: прокуратура не должна вмешиваться в политику
«Я общался только с политическими советниками и министрами. Я дважды была в Министерстве окружающей среды, один раз в Министерстве сельского хозяйства», - сказала она.
«Я должен сказать – и подтверждаю на 100 процентов, – что у меня нет никаких соприкосновений с сотрудниками KredEx, в то же время у меня были рабочие отношения в Министерстве финансов. Даже если бы я очень хотела, со мной никто не будет общаться», - пояснила Крахт.
Она добавила, что прокуратура со всеми ее следственными действиями, перехватом и чтением писем не смогла ничего выявить. «Это построено на ложных утверждениях. Один член KredEx не может влиять на решения», - подчеркнула Крахт.
«Прокуратура приступила к анализу политики EKRE, которая в данном уголовном деле абсолютно неуместна. Прокуратура не должна вмешиваться в политику», - сказала Крахт.