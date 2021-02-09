"Это не проституция!": жительницы Эстонии осваивают новый способ заработка

Only Fans - это веб-сайт, на котором вы можете за деньги показывать свои фотографии поклонникам со всего мира. Хотя не обязательно публиковать на сайте контент эротического содержания, в основном женщины во всем мире делятся там именно такими фотографиями - и мужчины готовы платить за них по 10, 20, 30 или даже 50 евро в месяц.

Присоединиться к OnlyFans очень просто: независимо от своего пола вы можете создать учетную запись в этой среде и назвать сумму, за которую, к примеру, вы готовы демонстрировать свою голую попку. Поклонник выложит указанную вами сумму и месяц будет смотреть на ваши фотографии. Если они ему действительно запали в душу, он купит новый месячный пропуск, потом еще один... И вот так этот бизнес и работает.

Сандра большую часть жизни провела в Instagram, где на сегодняшний день у нее 148 000 подписчиков. Она счастливый представитель молодого поколения - человек, которому ни дня в жизни не приходилось ходить на обычную работу. Поскольку у нее много подписчиков в Instagram, разные компании платят ей за рекламу своих товаров через аккаунт в этой соцсети.

OnlyFans стал набирать популярность среди эстонских женщин около года назад, и путь Сандры к этой странице жизни был очевиден: она была одной из первых в Эстонии, кто присоединился к этому сайту.

По словам Сандры, OnlyFans забирает с ее месячной платы за подписку в 32 доллара 20 процентов, что означает, что она должна отдавать сайту по 6,4 доллара с каждой подписки. Остальное, около 25 долларов, остается ей.

И вот внезапно выяснилось, что один молодой человек из Эстонии купил себе доступ к фотографиям Сандры в Onlyfans, сделал на своем компьютере их скриншоты и начал бесплатно распространять их на различных интернет-платформах. Это нанесло Сандре финансовый ущерб. Кто же будет платить 32 доллара за обнаженные фотографии на Onlyfans, когда они бесплатно распространяются в интернете?

На сегодня Сандре известны имена всех лиц, ответственных за утечки ее фотографий - их целых семь человек. А адвокат Роберт Сарв уже разослал этим людям финансовые претензии.

Сандра - далеко не единственная, кто зарабатывает деньги на OnlyFans и пострадал от злоумышленников. Предположительно в Эстонии таких жертво около десяти. Интересно то, что почти всех эстонских девушек с OnlyFans представляет один и тот же адвокат.

Стоит отметить, что хотя создании учетной записи в OnlyFans вы должны поставить множество галочек и подтвердить, что не будете игнорировать и нарушать правила, если кто-то все же присвоит ваши фотографии, вам придется вести дела в своей стране и со своим юристом - служба поддержки платформы не отвечает на запрос Сандры вот уже год.

Мерилин Нау считается крестной матерью Only Fans среди эстонских девушек. Именно она в свое время ольше всех публично говорила о том, какие суммы там можно заработать, и многие пошли по ее стопам. Хотя некоторые считают, что OnlyFans - это современный аналог проституции, Мерилин с этим категорически не согласна. "Проститутка - это та, кто занимается сексом с мужчиной за деньги. Я не понимаю, как OnlyFans может быть проституцией. Тогда все модели нижнего белья - тоже проститутки, что ли?"

34-летняя Хелери также относится к тем женщинам, которые не работают каждый день, а зарабатывают деньги, продавая эротические фотографии на OnlyFans. Цена пакета Хелери в OnlyFans составляет 18 евро, и у нее также немало поклонников по всему миру.

Хелери очень довольна тем, что наняла адвоката Сарва, потому что она единственная девушка из тех, чьи фотографии раздавались бесплатно, кто уже получил свою компенсацию. Мужчина, опубликовавший фотографии Хелери, заплатил требуемые отступные и в ответ попросил, чтобы его имя больше никогда и нигде не упоминалось в связи с этой историей.

"Этот контент был продан клиентам за деньги в закрытом сообществе, и значит те, кто не платил эти деньги, не должны смотреть его", - объясняет Роберт Сарв.

"Издевательство над людьми не должно быть дешевым, оно не должно быть комфортным. Не должно быть возможности его легко избежать", - считает он.