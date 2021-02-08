AstraZeneca неэффективна против штамма COVID-19 из ЮАР? Объясняет Ирья Лутсар

По словам Лутсар, в Эстонии нет причин списывать со счетов вакцины AstraZeneca, потому что обстоятельства другие. Она подчеркивает, что люди, участвовавшие в исследовании Витватерсрандского университета, значительно отличались от вакцинированных в Эстонии. «Большинство пациентов, изученных в этом исследовании, были инфицированы их собственным (из ЮАР) штаммом. Такого штамма в Эстонии пока нет. Испытуемые также были очень молодыми - средний возраст 31 год», - сказала она.

Кроме того, Лутсар отмечает, что у заболевших вакцинированных пациентов наблюдались легкие или умеренные симптомы коронавируса, а серьезных случаев заболевания не было. «В Эстонии мы сказали, что вакцинируем население, прежде всего для предотвращения тяжелого течения болезни. Чтобы наши люди не попали в больницу и не было смертей», - отметила она. Лутсар пояснила, что разница между вакцинами более выражена в случаях с умеренными или легкими симптомами.

Профессор вирусологии также сказала, что научный совет очень внимательно следит за ситуацией и результаты исследования будут учтены при принятии следующих решений: «Безусловно, мы следим за новой и дополнительной информацией каждый день. Я считаю, что тактика, выбранная Эстонией при заключении многих предварительных договоренностей, была правильной. Хорошо, что у нас не все яйца в одной корзине».

Однако, по словам Лутсар, сейчас необходима вакцинация тем, что есть в наличии. «Несомненно, у нас нет роскоши выбирать вакцины. Их слишком мало», - отметила она. При этом профессор подчеркивает, что вакцина AstraZeneca - не плохой продукт, а хороший помощник. «Одни исследования AstraZeneca показали, что ее эффективность составляет 70 процентов, другие - 80 процентов, а в некоторых случаях - 90 процентов. Британцы также заявили, что вакцина против британского штамма работает. Я не говорю, что это (AstraZeneca - ред.) идеальная вакцина, но я думаю, что это лучшее, что можно получить прямо сейчас», - сказала Лутсар.

Вопросы и насчет Moderna

По словам Лутсар, низкая эффективность против южноафриканского штамма - особенность не только AstraZeneca. «Также было опубликовано одно исследование in vitro вакцины Moderna, основанное на технологии мРНК. Если я правильно помню, можно сделать вывод, что антитела, индуцированные вакциной Moderna, связываются со штаммом, обнаруженным в Южной Африке, в шесть раз меньше, чем с обычными штаммами. Но это не означает автоматически, что вакцина не подействует. Чтобы узнать ответы, необходимы исследования на людях, и, насколько мне известно, они пока проводились только с вакциной AstraZeneca. В случае других вакцин мы говорим об эффективности против южноафриканского штамма на основе данных из пробирки», - сказала она.

Глава научного совета сказала, что вакцины, представленные сегодня на рынке, скорее лишь смягчат эпидемию, а не принесут окончательную победу над вирусом. «Нам все же предстоит жить с вирусом. Исследования ни одной вакцины не указывают на то, что вирус исчезнет в ближайшем будущем. Даже в проведенных с мРНК-вакцинами исследованиях были люди с легкими симптомами и без симптомов. Это означает, что полное искоренение вируса с помощью нынешних вакцин невозможно. Но ряд различных вакцин все еще находится в стадии разработки. Не исключено, что через два-три года у нас уже будет вакцина, которая, наконец, будет одержит победу над вирусом», - отметила она.

Потребуется новое разрешение

AstraZeneca уже пообещала разработать более эффективную версию против южноафриканского штамма. Однако, по словам Лутсар, выпуск новой вакцины на основании того же разрешения невозможен: «Нет, конечно, нет. Фактически меняется состав вакцины. Процесс получения разрешений придется пройти снова. Но это не значит, что мы должны снова проводить большие клинические испытания с участием 30 000 человек».

В то же время Лутсар добавляет, что процесс должен идти быстрее, чем если начинать с нуля. «Очень вероятно, что это будет сделано с помощью метода иммуноблоттинга. В этом случае эффективность больше не рассматривается так же, как в первых исследованиях, но анализируется, производятся ли антитела аналогично предыдущей вакцине», - сказала Лутсар, добавив, что это ее предположение, и подтвержденной информации у нее нет.

Но что будет, если вы позволите себе сделать себе инъекцию вакцины одного производителя весной, а осенью окажется, что нужен другой тип вакцины, например, из-за мутаций?