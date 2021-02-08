В Маарду временно ужесточили коронавирусные ограничения

Ограничения будут действовать в Маарду с 8 -17 февраля 2021 (включительно). При необходимости ограничения будут продлены.

С 8 февраля 2021 контактное обучение в школах Маарду будет проходить только в 1-4 классах, а также в 9 и 12 классах. Ученики других классов будут учиться дистанционно. Продленные группы проходят по классам. Дневной центр, молодежный центр, детский сад не проводят мероприятия внутри помещений.

Работа кружков внутри помещений осуществляется только индивидуально (в т.ч. спортивные тренировки и занятия Маардуской школе искусств). Спортивные тренировки на открытом воздухе и работа с молодежью проходят в группах до 50 человек.

Ограничения по занятиям спортом не применяются к проводимой в рамках системы спортивных союзов профессиональной и полупрофессиональной спортивной деятельности, в том числе к молодежным спортсменам и командам, которые участвуют в соревнованиях за чемпионский титул Эстонии в проводимых спортивных союзом соревнованиях.

Патрули будут следить за соблюдением требования носить маски и соблюдать дистанцию в Продуктовом банке, в спортивном центре и торговых центрах.

На остановках будут проводиться акции по раздаче масок и напоминанию о важности их использования в автобусе.