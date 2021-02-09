Вт, 9.02.2021
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Калле Лаанет
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  • Налоговый департамент: получателям компенсаций по зарплатам вернут часть налогов
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Налоговый департамент: получателям компенсаций по зарплатам вернут часть налогов

  • Дополнительные доходы – под пристальным вниманием
  • Ужесточения контроля за уплатой налогов пока не будет
  • Для многодетных семей повышается безналоговый минимум
  • Всего возврату подлежит 156 млн евро, к доплате – 15 млн

Близится срок подачи деклараций о доходах в Налогово-таможенный департамент. Жителям Эстонии предстоит отчитаться о доходах с 15 февраля по 30 апреля 2021 года. Что нужно знать, прежде чем подавать декларацию?

Тему прокомментировала в студии представитель Налогово-таможенного департамента, специалист по развитию услуг для физических лиц Татьяна Клеттенберг.

Фрагмент беседы:

– В минувшем году было выплачено много компенсаций по зарплатам и госпособий. Как особые условия прошлого года повлияют на декларацию?

– Пособия по зарплатам действительно являются налогооблагаемым доходом, и этот доход предварительно уже зафиксирован в декларациях.

Стоит обратить внимание, что при выплате пособий Касса страхования от безработицы не применяла не облагаемый налогом минимум (т.е. налоги взимались со всей суммы - прим.ред.). В данном случае необходимо подать декларацию!

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Если у кого-то осталась не использована часть не облагаемого налогом минимума, этот человек имеет право на возврат переплаченных налогов. 

– Ожидаете ли вы роста числа уклонистов от уплаты налогов, учитывая то, что доходы населения в условиях коронакризиса снизились?

– Сложно сказать. Мы ожидаем в этом году примерно 750 000 деклараций – ровно столько же, сколько и в прошлом году.

На данный момент возврату подлежит 156 миллионов евро, к доплате – 15 миллионов евро.

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Это предварительные данные, без учета налоговых льгот и дополнительных доходов физических лиц. Через месяц-два суммы могут колоссально измениться.

– Допускаете ли вы такую мысль, что в сложных условиях у людей может появиться соблазн уклониться от уплаты налогов?

– Скорее всего, определенный процент таких людей имеется, но мы рассчитываем на законопослушность населения.

– Контроль не будете ужесточать?

– Нет. Всё останется, как в предыдущие годы.

– Компенсации по зарплатам испортили многим их получателям кредитную историю. Может ли государство что-то предпринять, обратить внимание на эту проблему?

– Этот вопрос лучше адресовать банкам. С точки зрения налоговиков, это пособие все равно облагается налогом и для нас ничего не меняется. Мы рассматриваем это пособие как доход.

Насколько мне известно, банки при выдаче кредитов учитывают не только доходы, но и смотрят на работодателя. Если работодатель – законопослушный и долго существует на рынке труда, то доверие выше, и рисков при выдаче кредита меньше.

– Для кого повышается дополнительный не облагаемый налогом минимум?

– Это приятная новость для семей, в которых воспитывается трое и больше детей.

Начиная со второго ребенка безналоговый минимум повышается с 1848 евро до 3048 евро, в результате семья с тремя детьми выиграет 240 евро.

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– В этом году вы адресуете дополнительные вопросы к группам риска. О ком идет речь?

– Эти вопросы мы задавали и в предыдущие годы.

Мы проводим анализ среди лиц, которые, по нашим данным, могут иметь дополнительные доходы, но не декларируют их.

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Теперь при заполнении декларации в отдельной графе появится вопрос. Например: «По данным Налогового департамента, вы продали недвижимость/ имеете доход от сдачи в аренду/ получаете доходы за рубежом. Желаете ли вы задекларировать эти доходы?».

Заполнителю декларации предстоит ответить на этот вопрос. В случае утвердительного ответа система автоматически перенаправит его в нужную графу для отчета об этих доходах.

– Можно ли не отвечать на данные вопросы? Чем это чревато, если речь идет о добровольном предоставлении данных?

– Система не позволит заполнителю декларации не ответить на этот вопрос. При отрицательном ответе данные могут позже пойти в повторную проверку.

Подробности в повторе!

Студия Postimees: время платить налоги – что нового? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​ ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS
  • В минувшем году было выплачено много компенсаций по зарплатам и госпособий. Как особые условия прошлого года повлияют на декларацию?
  • Ожидают ли чиновники роста числа уклонистов от уплаты налогов, учитывая то, что доходы населения снизились?
  • Компенсации по зарплатам испортили многим их получателям кредитную историю. Может ли государство что-то предпринять?
  • Для кого повысится дополнительный не облагаемый налогом минимум? 
  • Много ли новшеств связано с декларированием недвижимости? 
  • Налоговики готовятся задать дополнительные вопросы группам риска. О ком идет речь?
  • С декабря Налоговый департамент рассылает «письма счастья» частным лицам, занимающимся таксоизвозом. С какой целью?
  • С какого года таксоплатформы будут обязаны отчитываться о доходах работников? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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