Налоговый департамент: ужесточения контроля за уплатой налогов пока не будет

Тему прокомментировала в студии представитель Налогово-таможенного департамента, специалист по развитию услуг для физических лиц Татьяна Клеттенберг.

Фрагмент беседы:

– В минувшем году было выплачено много компенсаций по зарплатам и госпособий. Как особые условия прошлого года повлияют на декларацию?

– Пособия по зарплатам действительно являются налогооблагаемым доходом, и этот доход предварительно уже зафиксирован в декларациях.

Стоит обратить внимание, что при выплате пособий Касса страхования от безработицы не применяла не облагаемый налогом минимум (т.е. налоги взимались со всей суммы - прим.ред.). В данном случае необходимо подать декларацию! 5

Если у кого-то осталась не использована часть не облагаемого налогом минимума, этот человек имеет право на возврат переплаченных налогов.

– Ожидаете ли вы роста числа уклонистов от уплаты налогов, учитывая то, что доходы населения в условиях коронакризиса снизились?

– Сложно сказать. Мы ожидаем в этом году примерно 750 000 деклараций – ровно столько же, сколько и в прошлом году.

На данный момент возврату подлежит 156 миллионов евро, к доплате – 15 миллионов евро. 5

Это предварительные данные, без учета налоговых льгот и дополнительных доходов физических лиц. Через месяц-два суммы могут колоссально измениться.

– Допускаете ли вы такую мысль, что в сложных условиях у людей может появиться соблазн уклониться от уплаты налогов?

– Скорее всего, определенный процент таких людей имеется, но мы рассчитываем на законопослушность населения.

– Контроль не будете ужесточать?

– Нет. Всё останется, как в предыдущие годы.

– Компенсации по зарплатам испортили многим их получателям кредитную историю. Может ли государство что-то предпринять, обратить внимание на эту проблему?

– Этот вопрос лучше адресовать банкам. С точки зрения налоговиков, это пособие все равно облагается налогом и для нас ничего не меняется. Мы рассматриваем это пособие как доход.

Насколько мне известно, банки при выдаче кредитов учитывают не только доходы, но и смотрят на работодателя. Если работодатель – законопослушный и долго существует на рынке труда, то доверие выше, и рисков при выдаче кредита меньше.

– Для кого повышается дополнительный не облагаемый налогом минимум?

– Это приятная новость для семей, в которых воспитывается трое и больше детей.

Начиная со второго ребенка безналоговый минимум повышается с 1848 евро до 3048 евро, в результате семья с тремя детьми выиграет 240 евро. 5

– В этом году вы адресуете дополнительные вопросы к группам риска. О ком идет речь?

– Эти вопросы мы задавали и в предыдущие годы.

Мы проводим анализ среди лиц, которые, по нашим данным, могут иметь дополнительные доходы, но не декларируют их. 5

Теперь при заполнении декларации в отдельной графе появится вопрос. Например: «По данным Налогового департамента, вы продали недвижимость/ имеете доход от сдачи в аренду/ получаете доходы за рубежом. Желаете ли вы задекларировать эти доходы?».

Заполнителю декларации предстоит ответить на этот вопрос. В случае утвердительного ответа система автоматически перенаправит его в нужную графу для отчета об этих доходах.

– Можно ли не отвечать на данные вопросы? Чем это чревато, если речь идет о добровольном предоставлении данных?

– Система не позволит заполнителю декларации не ответить на этот вопрос. При отрицательном ответе данные могут позже пойти в повторную проверку.

Подробности в повторе!

Студия Postimees: время платить налоги – что нового? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​ ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В минувшем году было выплачено много компенсаций по зарплатам и госпособий. Как особые условия прошлого года повлияют на декларацию?

Ожидают ли чиновники роста числа уклонистов от уплаты налогов, учитывая то, что доходы населения снизились?

Компенсации по зарплатам испортили многим их получателям кредитную историю. Может ли государство что-то предпринять?

Для кого повысится дополнительный не облагаемый налогом минимум?

Много ли новшеств связано с декларированием недвижимости?

Налоговики готовятся задать дополнительные вопросы группам риска. О ком идет речь?

С декабря Налоговый департамент рассылает «письма счастья» частным лицам, занимающимся таксоизвозом. С какой целью?

С какого года таксоплатформы будут обязаны отчитываться о доходах работников?