Лавров заявил о согласовании ФРГ допуска Навального к данным о Путине

"В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как "личное дело Путина". Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ - скорее всего, с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве", - сказал Лавров.

При этом министр отметил, что власти ФРГ не передают российской стороне материалы исследования, которые установили наличие в организме Навального боевого отравляющего вещества семейства "Новичок", пишет Newsru. При этом они ссылаются на нежелание самого Навального делиться персональными данными о своем здоровье.

"Если в Германии так пекутся о праве А.А. Навального распоряжаться своими персональными данными, то каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, В.В. Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?" - задал вопрос Лавров.

Он пояснил, что в МИД ФРГ был направлен запрос по этому поводу. Там сообщили, что допуск Навального к архивным материалам был согласован с властями, "а в самих переданных ему материалах не было ничего секретного", передает РБК.

"Комментарии излишни", - сказал Лавров.

Фильм Алексея Навального о "дворце Путина" стоимостью 100 миллиардов рублей, который оппозиционер также назвал "самой большой взяткой", был опубликован 19 января. К настоящему времени он набрал больше 110 миллионов просмотров.

В фильме есть эпизод, где Навальный с главой издания Correctiv Давидом Шравеном просматривают папки в архиве документов Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко - Stasi, или Штази по-русски). 20 декабря 1991 года был принят закон о документации Министерства государственной безопасности бывшей ГДР, согласно которому, в частности, каждый гражданин Германии получил право узнать, было ли у Штази на него досье. Кроме того, доступ к архивным документам получают ученые, исследователи и журналисты.

На сайте архива указано, что доступ в него открыт для граждан, СМИ и других организаций. Желающим нужно заранее заполнить регистрационную форму и оплатить услугу.

В 2019 году в дрезденском архиве, где хранятся документы Штази, побывали и журналисты НТВ. Как и Навальный, они демонстрировали в репортаже удостоверение на имя майора КГБ Владимира Путина.