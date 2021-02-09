Вт, 9.02.2021
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Игорь Калакаускас
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Лавров заявил о согласовании ФРГ допуска Навального к данным о Путине

Сергей Лавров. ФОТО: RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY HANDOUT/EPA

Оппозиционный политик Алексей Навальный посещал здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене после согласования визита с властями ФРГ и, скорее всего, их спецслужбами. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, сообщается на сайте МИД РФ.

"В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как "личное дело Путина". Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ - скорее всего, с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве", - сказал Лавров.

При этом министр отметил, что власти ФРГ не передают российской стороне материалы исследования, которые установили наличие в организме Навального боевого отравляющего вещества семейства "Новичок", пишет Newsru. При этом они ссылаются на нежелание самого Навального делиться персональными данными о своем здоровье.

"Если в Германии так пекутся о праве А.А. Навального распоряжаться своими персональными данными, то каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, В.В. Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?" - задал вопрос Лавров.

Он пояснил, что в МИД ФРГ был направлен запрос по этому поводу. Там сообщили, что допуск Навального к архивным материалам был согласован с властями, "а в самих переданных ему материалах не было ничего секретного", передает РБК.

"Комментарии излишни", - сказал Лавров.

Фильм Алексея Навального о "дворце Путина" стоимостью 100 миллиардов рублей, который оппозиционер также назвал "самой большой взяткой", был опубликован 19 января. К настоящему времени он набрал больше 110 миллионов просмотров.

В фильме есть эпизод, где Навальный с главой издания Correctiv Давидом Шравеном просматривают папки в архиве документов Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко - Stasi, или Штази по-русски). 20 декабря 1991 года был принят закон о документации Министерства государственной безопасности бывшей ГДР, согласно которому, в частности, каждый гражданин Германии получил право узнать, было ли у Штази на него досье. Кроме того, доступ к архивным документам получают ученые, исследователи и журналисты.

На сайте архива указано, что доступ в него открыт для граждан, СМИ и других организаций. Желающим нужно заранее заполнить регистрационную форму и оплатить услугу.

В 2019 году в дрезденском архиве, где хранятся документы Штази, побывали и журналисты НТВ. Как и Навальный, они демонстрировали в репортаже удостоверение на имя майора КГБ Владимира Путина.

"Архивы Штази в Германии может посещать любой гражданин Германии, так что суть истерики Лаврова не ясна: Навальный в фильме представляет гражданина ФРГ, с которым он пришел в архив, - считает политолог Федор Крашенинников. - Это только в России все архивы КГБ и прочих душегубок все еще тайна, в Германии и нацистские и гдровские тайны в свободном доступе".

Президент Владимир Путин 25 января заявил, что показанный в фильме "дворец" ему не принадлежит. "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - подчеркнул президент РФ.

30 января 2021 года миллиардер Аркадий Ротенберг объявил, что бенефициаром комплекса под Геленджиком является он. "Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка - место шикарное", - сказал бизнесмен и пояснил, что планирует построить на этом месте апарт-отель.

Ранее глава российского МИД заявил о наличии оснований полагать, что ситуация с Навальным является инсценировкой западных стран. "По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если ты говоришь: "Я вам ничего не скажу потому, что это секретно", или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", - сказал тогда Лавров.

Москва неоднократно сообщала о запросах в адрес прокуроров ФРГ предоставить данные о результатах исследования, которые позволили сделать выводы об отравлении Навального боевым ядом класса "Новичок". Российский МИД заявлял, что Германия отказалась предоставить эти материалы.

В январе Генпрокуратура сообщила, что рассмотрела ответ Минюста Германии на свои запросы относительно отравления Навального. Ведомство просило провести более 15 процессуальных действий, но Германия исполнила только два: опросила Навального и его жену Юлию.

Российская сторона утверждает, что не были допрошены лечащие врачи Навального, Москве не предоставили копии медицинских документов и истории болезни, судебно-медицинских экспертиз, лабораторных исследований. Отказали России и в передаче биоматериалов Навального, а также в опросе сотрудницы ФБК Марии Певчих, "так как якобы неизвестен ее адрес на территории ФРГ". "При этом исходя из многочисленных данных, публикуемых в социальных сетях, в том числе в день вылета Навального из Германии в Россию, Певчих была в числе провожающих его лиц", - уточнили в ведомстве.

"Германская сторона не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз, предложив поверить всему на слово", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

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