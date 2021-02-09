Число зарегистрированных безработных в Эстонии вплотную приблизилось к 57 000

За последнюю неделю число безработных выросло на 114, а общий уровень безработицы остался на отметке 8,8%, а самый высокий показатель в Ида-Вирумаа - 14%, самый низкий - на Хийумаа (6%) и в Йыгевамаа (6%).

В Харьюмаа уровень безработицы составляет 8,4%. Без работы в столичном регионе остаются свыше 26 000 человек, в том числе почти 20 000 - в Таллинне.

В Тарту зарегистрировано более 3000 безработных, а в Ида-Вирумаа - 8500.