Число зарегистрированных безработных в Эстонии вплотную приблизилось к 57 000
По данным Кассы страхования от безработицы, число зарегистрированных безработных в Эстонии увеличилось до 56 961 человек, пишет Rus.ERR.
По данным Кассы страхования от безработицы, число зарегистрированных безработных в Эстонии увеличилось до 56 961 человек, пишет Rus.ERR.
За последнюю неделю число безработных выросло на 114, а общий уровень безработицы остался на отметке 8,8%, а самый высокий показатель в Ида-Вирумаа - 14%, самый низкий - на Хийумаа (6%) и в Йыгевамаа (6%).
В Харьюмаа уровень безработицы составляет 8,4%. Без работы в столичном регионе остаются свыше 26 000 человек, в том числе почти 20 000 - в Таллинне.
В Тарту зарегистрировано более 3000 безработных, а в Ида-Вирумаа - 8500.
По сравнению с ситуацией годичной давности, число безработных в Эстонии увеличилось более чем на 20 000 человек.