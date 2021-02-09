Центристская партия обжалует мотивировочную часть решения Таллиннского административного суда

Правление Центристской партии решило, что в интересах правовой определенности, партия обжалует мотивировочную часть решения суда, касающуюся примененной КНФП методики, говорится в пресс-сообщении партии.

По словам генерального секретаря Центристской партии Андре Ханимяги, партия удовлетворена решением суда об аннулировании предписания КНФП, однако хотелось бы, чтобы в этом непростом споре было бы больше ясности, что может пригодиться в будущем.

«Хотя предписание Комиссии по надзору за финансированием партий было аннулировано, по нашей оценке, необходимо дальнейшее обсуждение того, каким образом вычисляется прибыль, которую должны получать поставщики оказываемых партии услуг. Поэтому мы намерены обжаловать именно мотивировочную часть решения суда», - пояснил Ханимяги. Само решение суда партия обжаловать не намерена.

Ханимяги добавил, что комиссия сочла, что за избирательные кампании десятилетней давности, организованные фирмой Midfield, последняя получила слишком маленькую прибыль. Поэтому, по словам Ханимяги, якобы недополученная часть прибыли была классифицирована как пожертвование. Однако, по оценке партии, никак нельзя согласиться с тем, что прибыль Midfield, вырученная за кампании, была низкой. «Считаем, что КНФП недостаточно критично оценила заявления Midfield. Для нас непонятно, на чем основываются доводы комиссии о слишком низкой прибыли исполнителя заказа, поскольку все выставленные нам Midfield счета были оплачены в полном объеме, а поставщик услуги остался в прибыли», - сказал Ханимяги.

Партия также считает, что законом не установлена (и не может быть установлена) обязанность для партии гарантировать своим партнерам по сделкам большую прибыль. «Нельзя предполагать, что покупатель услуги будет вмешиваться в ценовую политику действующих на рынке поставщиков услуг»,- отметил Ханимяги, добавив, что величина чистой прибыли, получаемой поставщиком услуги является коммерческой тайной, и ее сумма не известна заказчику услуги ни при подписании договора, ни в течение времени его исполнения.