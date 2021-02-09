Вт, 9.02.2021
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Индрек Касела
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Все заразившиеся коронавирусом депутаты Рийгикогу выздоровели

Члены фракции "Отечества" в Рийгикогу. ФОТО: Mihkel Maripuu

Как сообщил сообщил спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас, ни один из депутатов эстонского парламента в настоящий момент не заражен коронавирусом, пишет Rus.ERR.

"Насколько мне известно, в данный момент никто из депутатов не болен", - сказал Пыллуаас на заседании парламента 8 февраля.

29 января о заражении коронавирусом сообщил депутат Рийгикогу от Партии реформ Ханно Певкур, а также примерно в это же время стало известно о положительном диагнозе одного из сотрудников фракции EKRE.

В предпоследнюю неделю января вспышка коронавирусной инфекции произошла во фракции "Отечества", в которой заразились шесть депутатов.

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