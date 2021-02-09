Все заразившиеся коронавирусом депутаты Рийгикогу выздоровели
Как сообщил сообщил спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас, ни один из депутатов эстонского парламента в настоящий момент не заражен коронавирусом, пишет Rus.ERR.
Как сообщил сообщил спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас, ни один из депутатов эстонского парламента в настоящий момент не заражен коронавирусом, пишет Rus.ERR.
"Насколько мне известно, в данный момент никто из депутатов не болен", - сказал Пыллуаас на заседании парламента 8 февраля.
29 января о заражении коронавирусом сообщил депутат Рийгикогу от Партии реформ Ханно Певкур, а также примерно в это же время стало известно о положительном диагнозе одного из сотрудников фракции EKRE.
В предпоследнюю неделю января вспышка коронавирусной инфекции произошла во фракции "Отечества", в которой заразились шесть депутатов.