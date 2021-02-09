Кайа Канепи одержала победу в первом круге Australian Open
Кайа Канепи начала выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису с уверенной победы над латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой, пишет Rus.ERR.
Кайа Канепи начала выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису с уверенной победы над латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой, пишет Rus.ERR.
Занимающая 65-е место в мировом рейтинге Канепи победила Севастову (WTA 53) в двух сетах со счетом 6:3, 6:1 в матче, который продолжался 59 минут.
В следующем круге Канепи ждет встреча с американкой Софией Кенин - четвертой ракеткой мира и победительницей прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт во вторник встретится в первом круге чемпионата с белорусской теннисисткой Александрой Саснович.