Водитель Bolt одержал в Госсуде победу над МуПо: департамент не имел права его проверять

Дело, дошедшее до суда, касалось водителя, который был оштрафован Таллиннской муниципальной полицией (МуПо) на 100 штрафных единиц или 400 евро за предоставление услуги такси без карточки транспортного средства.

Вечером 24 марта сотрудники МуПо проводили в Таллинне проверку таксистов, которые предоставляли услугу посредством мобильного приложения Bolt.

Для этого через приложение заказывалось такси, а когда выяснилось, что у автомобиля, указанного в приложении, нет карты транспортного средства, такси направляли на улицу Теллискиви, где вместо клиента таксиста ждали сотрудники МуПо.

Адвокат водителя, который якобы оказывал услуги такси, обжаловал решение МуПо в суде, поскольку считал, что ведомство осуществляло незаконную слежку или контрольный заказ услуги. И если исключить собранные незаконно доказательства, то доказать проступок не представлялось бы возможным.

20 мая прошлого года Харьюский уездный суд отклонил апелляцию защитника, но сегодня Госсуд отменил решение уездного суда и прекратил производство по делу о проступке.

В своем решении криминальная коллегия Госсуда отметила, что все улики были собраны МуПо во время надзора, когда такси заказывали через приложение, либо улики были добыты непосредственно в результате этой деятельности.

По сути, сотрудник МуПо осуществлял контрольную операцию, которая разрешена в Эстонии, например, для контроля соблюдения требований Закона об алкоголе и табачных изделиях или Закона об отходах, но Закон об общественном транспорте не предусматривает такой возможности.

Как правило, административная процедура является публичной, и при осуществлении надзора должностное лицо должно ясно представиться и объяснить цель своей деятельности. Контрольные операции разрешены только в том случае, если они предусмотрены законом, а правонарушение не может быть доказано и устранено каким-либо иным образом или это существенно затруднено.