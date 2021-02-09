Фото: гигантская сосулька свисает с крыши одного из домов в Пыхья-Таллинне

«К счастью, эта сосулька находится во внутреннем дворе, где пешеходов практически не бывает. Однако хорошо, что товарищество сразу занялось этим вопросом. Проблема чистки крыш от снега возникает ежегодно, и на эти работы в снежные зимы существует даже очередь, причем довольно длинная. Данное товарищество можно привести в пример многим другим: следует постоянно осматривать состояние крыш и вовремя огораживать опасные зоны», - сказал Бойцов.