Вт, 9.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Фото: гигантская сосулька свисает с крыши одного из домов в Пыхья-Таллинне
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Фото: гигантская сосулька свисает с крыши одного из домов в Пыхья-Таллинне

Гигантская сосулька в Пыхья-Таллинне. ФОТО: Управа города Таллинна

За последнее время в МуПо поступило много сообщений об опасных сосульках. Самый яркий пример - гигантская сосулька, свисающая с крыши жилого дома на улице Эхте в Пыхья-Таллинне. Смотрите сами! 

По словам главного инспектора Муниципальной полиции этого района Павла Бойцова, квартирное товарищество правильно огородило опасную зону и заказало чистку крыши, которая состоится в ближайшие дни.

«К счастью, эта сосулька находится во внутреннем дворе, где пешеходов практически не бывает. Однако хорошо, что товарищество сразу занялось этим вопросом. Проблема чистки крыш от снега возникает ежегодно, и на эти работы в снежные зимы существует даже очередь, причем довольно длинная. Данное товарищество можно привести в пример многим другим: следует постоянно осматривать состояние крыш и вовремя огораживать опасные зоны», - сказал Бойцов.

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