Вт, 9.02.2021
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Игорь Калакаускас
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Видео ⟩ Хозяин виллы в Германии, на которой жил Навальный, пожалуется в полицию на обманувших его журналистов ВГТРК

Алексей Навальный с женой. ФОТО: ALEXEI NAVALNY HANDOUT/EPA

Журналисты «Вестей недели», снимавшие виллу в немецком Фрайбурге, где жил оппозиционный политик Алексей Навальный после отравления химоружием семейства «Новичок», выдавали себя за туристов из Бельгии. Об этом рассказал «Дождю» хозяин жилья.

По словам владельца виллы, он не знал, что сдал дом российским журналистам, а те снимали его скрытой камерой. Корреспондентка Анастасия Попова при заселении использовала французскую фамилию Бур (Bourt), которую носит ее муж - гражданин Бельгии. Узнав впоследствии о выходе фильма, в котором делался акцент на якобы роскошной жизни Навального в Германии, хозяин виллы решил обратиться в правоохранительные органы ФРГ, передает NEWSru.

В сюжете «Вестей» также утверждалось, что Алексей Навальный снимал виллу два месяца. Однако ее хозяин сказал, что тот арендовал жилье на шесть недель.

В воскресном выпуске «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» показали виллу, которую снимал Алексей Навальный во время лечения в Германии. Автор сюжета делала акцент на том, что политик жил в роскоши: «Просторная гостиница, два дивана, телевизор, на столе свежие фрукты». Жилье стоило 530 евро в сутки.

В этом же сюжете говорилось, что Фонд борьбы с коррупцией снимал фильм о «дворце Путина» в немецкой студии The Black Forest Studios, а стоимость съемок вместе с проживанием Алексея Навального в Германии корреспондентка «Вестей» оценила в миллион евро.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков рассказал в интервью «Дождю», что в показанном по российскому телевидению сюжете много лжи. Он пояснил, что хозяин виллы являлся членом движения «Солидарность» и в начале 1980-х был вынужден бежать из Польши, когда там начались политические гонения. Также Волков сообщил, что поддерживает с хозяином виллы связь, и тот был очень огорчен тем, что пустил журналистов, не догадавшись об их намерениях. 

Глава штабов Навального подчеркнул, что съемка скрытой камерой является уголовно наказуемым преступлением как в Германии и Бельгии, так и в России.

Леонид Волков отметил, что лично договаривался об аренде с хозяином, и поскольку квартиру арендовали на шесть недель, тот сделал большую скидку. По словам оппозиционера, в сюжете ВГТРК стоимость жилья была завышена в два раза. Счет оплачивал близкий друг Навального, бизнесмен Евгений Чичваркин.

Леонид Волков добавил, что лично оплачивал счет за аренду студии The Black Forest Studios - 1800 евро за два съемочных дня. Заявка на съемки поступила не из США, как сообщила в своем репортаже Попова, а от него.

Позднее автор сюжета на телеканале «Россия 1» Анастасия Попова заявила, что никакой скрытой съемки не было, а оператор держал видеокамеру «как обычно в руке перед лицом говорящего собеседника». Она утверждает, что владельца виллы «на тот момент не заинтересовала бумага на немецком о том, что мы - журналисты телеканала "Россия" в рабочей командировке».

Глава штабов Навального также сказал, что не отказывается от организации и проведения уличных акций протеста, но их формат будет изменен. «Мы поняли, что если мы дальше будем в таком же формате выходить каждые выходные, то будем получать десятки тысяч задержанных, тысячи избитых и арестованных», - пояснил Волков. Поэтому, чтобы «не идти в лобовую атаку кавалерией на танки», разрабатывается «более изящный формат» протестов.

«Улица будет нашей. Уже в ближайшие выходные мы кое-что очень интересное организуем», - добавил Леонид Волков, пообещав раскрыть подробности этого плана.

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