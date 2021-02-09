Видео ⟩ Хозяин виллы в Германии, на которой жил Навальный, пожалуется в полицию на обманувших его журналистов ВГТРК

По словам владельца виллы, он не знал, что сдал дом российским журналистам, а те снимали его скрытой камерой. Корреспондентка Анастасия Попова при заселении использовала французскую фамилию Бур (Bourt), которую носит ее муж - гражданин Бельгии. Узнав впоследствии о выходе фильма, в котором делался акцент на якобы роскошной жизни Навального в Германии, хозяин виллы решил обратиться в правоохранительные органы ФРГ, передает NEWSru.

В сюжете «Вестей» также утверждалось, что Алексей Навальный снимал виллу два месяца. Однако ее хозяин сказал, что тот арендовал жилье на шесть недель.

В воскресном выпуске «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» показали виллу, которую снимал Алексей Навальный во время лечения в Германии. Автор сюжета делала акцент на том, что политик жил в роскоши: «Просторная гостиница, два дивана, телевизор, на столе свежие фрукты». Жилье стоило 530 евро в сутки.

В этом же сюжете говорилось, что Фонд борьбы с коррупцией снимал фильм о «дворце Путина» в немецкой студии The Black Forest Studios, а стоимость съемок вместе с проживанием Алексея Навального в Германии корреспондентка «Вестей» оценила в миллион евро.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков рассказал в интервью «Дождю», что в показанном по российскому телевидению сюжете много лжи. Он пояснил, что хозяин виллы являлся членом движения «Солидарность» и в начале 1980-х был вынужден бежать из Польши, когда там начались политические гонения. Также Волков сообщил, что поддерживает с хозяином виллы связь, и тот был очень огорчен тем, что пустил журналистов, не догадавшись об их намерениях.

Глава штабов Навального подчеркнул, что съемка скрытой камерой является уголовно наказуемым преступлением как в Германии и Бельгии, так и в России.

Леонид Волков отметил, что лично договаривался об аренде с хозяином, и поскольку квартиру арендовали на шесть недель, тот сделал большую скидку. По словам оппозиционера, в сюжете ВГТРК стоимость жилья была завышена в два раза. Счет оплачивал близкий друг Навального, бизнесмен Евгений Чичваркин.

Леонид Волков добавил, что лично оплачивал счет за аренду студии The Black Forest Studios - 1800 евро за два съемочных дня. Заявка на съемки поступила не из США, как сообщила в своем репортаже Попова, а от него.

Позднее автор сюжета на телеканале «Россия 1» Анастасия Попова заявила, что никакой скрытой съемки не было, а оператор держал видеокамеру «как обычно в руке перед лицом говорящего собеседника». Она утверждает, что владельца виллы «на тот момент не заинтересовала бумага на немецком о том, что мы - журналисты телеканала "Россия" в рабочей командировке».

Глава штабов Навального также сказал, что не отказывается от организации и проведения уличных акций протеста, но их формат будет изменен. «Мы поняли, что если мы дальше будем в таком же формате выходить каждые выходные, то будем получать десятки тысяч задержанных, тысячи избитых и арестованных», - пояснил Волков. Поэтому, чтобы «не идти в лобовую атаку кавалерией на танки», разрабатывается «более изящный формат» протестов.