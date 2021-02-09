Галерея ⟩ В центре Таллинна вырастет новый квартал с самым высоким в Эстонии офисным зданием

Общий объем инвестиций в развитие квартала, который будет расположен на пересечении улиц Лийвалайа и Юхкентали в центре Таллинна, составляет около 100 миллионов евро. В январе 2024 года будет завершено строительство девятиэтажного жилого дома площадью 3000 м2, в мае 2024 года - 15-этажного офисного здания площадью 9000 м2, а 28-этажное офисное здание площадью 19 000 м2 будет готово в августе 2024 года.

«Строительство квартала Лийвалайа будет одним из самых крупных и ответственных проектов в Эстонии. Он должен быть осуществлен в сжатые сроки, к тому же работать придется в центре города. Будут использованы новаторские технические решения. Например, энергетические сваи для частичного покрытия потребностей в охлаждении и обогреве, будет установлено 18 лифтов, некоторые из которых – скоростные, современные технические системы обеспечат микроклимат более высокого уровня. Кроме того, на примыкающем участке размером с полтора футбольных поля будет обустроена парковая зона, что является важным дополнением к общественному городскому пространству », - сказал директор отдела общего строительства Merko Ehitus Eesti Марек Хергаук.

Помимо офисных площадей класса А и предназначенных для сдачи внаем квартир, квартал будет включать 5000 м2 различных помещений для общественного питания и обслуживания, в том числе столовую, кафе, ресторан, 25-метровый бассейн, спортивный клуб и мини-спа для сотрудников квартала, салоны красоты, различные конференц-залы и помещения для проведения мероприятий.