В Ласнамяэ мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета: полиция задержала нарушителя

В понедельник полиции сообщили, что на улице Кивила в Таллинне 41-летний мужчина размахивал похожим на оружие предметом и произвел несколько выстрелов в снежные сугробы, сообщила во вторник пресс-служба Пыхьяской префектуры. В руках задержанного был стартовый пистолет. Мужчину доставили в отделение полиции.