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  • В Ласнамяэ мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета: полиция задержала нарушителя
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В Ласнамяэ мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета: полиция задержала нарушителя

Стартовый пистолет. ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Полиция задержала в Ласнамяэ человека, стрелявшего из стартового пистолета по сугробам.

В понедельник полиции сообщили, что на улице Кивила в Таллинне 41-летний мужчина размахивал похожим на оружие предметом и произвел несколько выстрелов в снежные сугробы, сообщила во вторник пресс-служба Пыхьяской префектуры. В  руках задержанного был стартовый пистолет. Мужчину доставили в отделение полиции.

По предварительным данным, мужчина стартовым пистолетом никому не угрожал и никто не пострадал. Для выяснения подробностей происшествия полицией начато производство. 

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