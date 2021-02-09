В Ласнамяэ мужчина открыл стрельбу из стартового пистолета: полиция задержала нарушителя
Полиция задержала в Ласнамяэ человека, стрелявшего из стартового пистолета по сугробам.
Полиция задержала в Ласнамяэ человека, стрелявшего из стартового пистолета по сугробам.
В понедельник полиции сообщили, что на улице Кивила в Таллинне 41-летний мужчина размахивал похожим на оружие предметом и произвел несколько выстрелов в снежные сугробы, сообщила во вторник пресс-служба Пыхьяской префектуры. В руках задержанного был стартовый пистолет. Мужчину доставили в отделение полиции.
По предварительным данным, мужчина стартовым пистолетом никому не угрожал и никто не пострадал. Для выяснения подробностей происшествия полицией начато производство.