Карантин под землей. Эстония никак не может избавиться от массовых домов попечения

В прошлом году об одном из домов попечения Южной Эстонии рассказывали странные истории, будто выходившие из заведения подопечные для прохождения карантина были вынуждены ночевать или на пустующем цокольном этаже мызы или в стеклянной будке во дворе. Этот расположенный примерно в десяти километрах от Эльва дом попечения Hellenurme Kodu является одним из заведений, где особый уход не реорганизован и, несмотря на планы государства закрыть учреждения больше чем на 30 мест, в ближайшее время ничего подобного здесь не планируется, пишет Postimees.
Прошлой весной, 1 апреля, интернет-издание Elva Uudised написало, что дом попечения Хелленурме свободен от коронавируса. Через три дня местные жители заметили, что в окне цокольного этажа мызы горит свет. Через окно можно было рассмотреть кровать, на которой лежал мужчина. На стук он открыл окно и сказал, что его перевели сюда из расположенного через дорогу дома попечения и поместили в подвал под замок на карантин. Мужчина утверждал, что находится в здании один и без охраны, однако еду ему приносят и в комнате тепло. В распоряжении Postimees имеется и видеозаписи этого происшествия.
Хотя условия для проживания там не отвечали требованиям охраны здоровья, по крайней мере по информации Департамента здоровья, клиентов дома попечения не селили в здании мызы уже полтора года, то есть с октября 2019-го. На втором этаже мызы находится детский сад, но первый и цокольный этажи в то время должны были пустовать. «Там имелись условия для оказания услуг и туда поместили клиента, который самовольно покинул дом попечения. По возвращении его нужно было отделить от других клиентов до получения результатов анализа на коронавирус — на два дня», - сказала главный специалист по надзору Департамента социального страхования Тийу Пярнмяэ, комментируя этот курьез.
«Все произошло во время чрезвычайного положения, мы неоднократно контактировали с домом попечения, давали инструкции и обращали внимание на выходы», - сказала руководитель Лыунаского регионального отдела Департамента здоровья Тийа Лухт. Уполномоченные-инфекционисты Департамент здоровья весной ездили в дом попечения и давали работникам инструкции: «Hellenurme Kodu — это большое заведение, где можно провести реорганизацию для изоляции клиентов, если в этом возникнет надобность».
К тому времени, когда обнаружившие закрытого в подвале человека местные жители обратились к канцлеру юстиции, а его советники пообщались с домом попечения, ситуация уже была разрешена.
Ночевки в стеклянной будке
Другой случай, который удивил местных жителей, произошел осенью. И об этом Postimees имеет видеозапись. Вечером 3 сентября местные жители увидели, как двое подопечных вышли из дома попечения, чтобы провести ночь в расположенном рядом в парке стеклянном павильоне, то есть в домике для гриля. Один из них утверждал, что из-за риска заражения коронавирусом закрыли как мустамяэский корпус дома попечения (многоквартирный дом), в котором он жил, так и главное здание заведения. По его словам, в сентябре очага болезни не было ни в одном из двух зданий дома, но никого не осмеливались выпускать из опасений, что отправившийся погулять подопечный вернется назад с вирусом. Ночевавший в домике для гриля мужчина сказал, что он работает: утром, в 6.31, ему нужно было идти на автобус в Эльва.
«Мы ночевали в этой стеклянной будке. Утром поеду на автобусе на работу», - сказал подопечный и добавил, что и раньше ночевал и там, и на работе: «Пил тут всю ночь». По его словам, выходы никто не контролирует, но заведующая отделом общего ухода дома попечения Кятлин Сипельгас якобы ему сказала, что он может ночевать в павильоне, если не будет слоняться по Эльва или Тарту, поскольку там можно подцепить коронавирус.
По словам местного жителя, снявшего для ночевки домик для гриля, в помещении находилась еще одна подопечная: женщина, у которой не было даже матраса, и она пыталась найти какое-то решение с ночлегом.
- Придумаем что-нибудь? Вы же не можете тут ночевать.
- Мы можем пойти и в другое место.
- Вы еще где-то были?
- Да. В комнате. В квартире.
- У кого-то из знакомых?
- Да. Но автобус же в Эльва не ходит.
- Вамбола (хозяин дома попечения — ред.) знает об этом?
- Нет. Вамболе я ничего не говорила. Кятлин (Сипельгас, заведующая домом — ред.) тоже сказала, что будет молчать, она не скажет.
- А если он узнает, что будет?
- Я не знаю. Он может выгнать нас из дома попечения. Точно выгонит. Я так давно здесь — больше десяти лет.
Мужчина сказал, что ему надоела жизнь в доме попечения, да и кормят там не очень хорошо. Другая подопечная сказала, что завтракает. На вопрос, сыта ли она, она ответил, что все зависит от еды: «Зависит от того, что дают. В супы не добавляют приправы, ничего не добавляют».
Заведующая домом попечения категорически опровергает это. «Такого у нас никогда не было. Нет, абсолютно! Придуманная история! Абсолютная ложь! - прокомментировала заведующая Hellenurme Kodu Кятлин Сипельгас рассказ о ночевке в домике для гриля. - Такого у нас не было. Я ничего не помню. Я же знаю, где мои клиенты». По ее словам, дверь в домике для гриля закрывается. «Там никто не ночевал. Туда никто не может войти. Об этом со мной никто не говорил. Не говоря уже о каком-то одобрении», - ответила она на вопрос о том, сообщали ли ей подопечные о ночевках в домике для гриля, и добавила, что этого домика вообще уже нет. И снимавшие видео в домике для гриля местные жители отмечают, что стеклянная будка, в которой в сентябре ночевали подопечные, действительно демонтирована.
Член правления Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS Юло Тулик сказал Postimees, что он ничего не знает о сентябрьском случае, и заверил, что ни один подопечный по ночам не работает: «Вас неверно информировали. Это не наши клиенты». Последнее Тулик написал позже.
В конце прошлого года в Департамент социального страхования поступила информация о недостатках в Hellenurme Kodu. «Сейчас ситуация проверяется, чтобы выяснить все обстоятельства», - сказала советник службы специального ухода и реабилитации Департамента социального страхования Юлле Рийсало.
По состоянию на конец прошлой недели в Мустамяэском корпусе Hellenurme Kodu не было ни одного случая заражения коронавирусом, но в главном здании по состоянию на конец января имелись 17 коронапозитивных, двое из них — работники. Как заверил Департамент здоровья, при первой же возможности начнется вакцинация как работников, так и подопечных дома попечения.
Большие планы собственника рухнули
Все эти обстоятельства указывают на одно: дом попечения Хелленурму слишком большой - как с точки зрения местных жителей, так и с точки зрения государства, которое по плану развития на 2014-2020 годы начало двигаться в том направлении, чтобы в домах особого ухода было максимально 30 клиентов, и они располагались в отдельных местах. По состоянию на конец прошлого года в Hellenurme Kodu находились 253 клиента, из них на круглосуточном общем уходе 179 и 74 на специальном уходе, и это бюджетные места. Сама деревня Хелленурме крошечная, в ней проживают всего 152 человека.
Собственником Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS является Вамбола Сипельгас, который в 2014 году был и председателем волостного собрания Палупера. Именно тогда волостная управа ввела условия детальной планировки для строительства к концу 2014 года нового Hellenurme Kodu на 60 мест. В пояснительной записке в планировке можно прочесть, что создается возможность для проживания пожилых людей и людей с особыми психическими потребности в современных условиях.
«Инициированная в 2014 году детальная планировка была предназначена для использования средств Европейского фонда регионального развития. Позже, с изменением правил, изменилась и цель, - объяснил член правления Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS Юло Тулик. - Был план разместить клиентов специального ухода в двух домах на 30 мест. Этот план не удалось реализовать, поскольку государство приняло постановление, которым исключалось строительство домов особого ухода за европейские деньги в населенных пунктах, где имеется меньше 300 жителей».
В то же время фирма все же решила попросить денег у европейского фонда на реорганизацию Hellenurme Kodu, но в рамках другого проекта. В результате этого предприятие должно было построить в Тюри к 2018 году отделение до 30 мест, а количество клиентов специального ухода дома должно было сократиться почти наполовину, то есть на 30 клиентов с особыми психическими потребностями.
Но проект не получил финансирования. «Мы хотели, чтобы все было так, как предусмотрено в плане развития, но результат не отвечал нашим пожеланиям», - сказал Тулик. А расширение дома попечения при помощи детальной планировки отложили: «Большая часть жителей деревни положительно относится к нашему бизнесу. Мы является крупнейшим работодателем в деревне, и люди это ценят».
Но часть местных жителей все же против проекта. Они неоднократно обращались в волость Эльва, выражая обеспокоенность по поводу того, что крупная деятельность дома попечения убьет деревню. Волость решила провести оценку социального влияния, результат которой не удовлетворил местных жителей. Чем и обусловлена съемка видео, если они замечают что-то странное.
«Вы явно попали под влияние этих трех-четырех жителей деревни, которые в действительности в деревне не живут, а лишь имеют там недвижимость, - сказал Тулик. - Наше предприятие работало за годы до того, как они купили тут недвижимость, и если они видят какую-то проблему, то это их проблема, о которой нужно было подумать при покупке недвижимости».
Сейчас в детальной планировке уменьшается размер здания, — до 30-местного — и ее выставят на общественное обсуждение, а это значит, что у всех есть возможность высказать свое мнение. «Ничего нельзя построить ни сегодня, ни через пять лет. Сейчас для этого нет ресурсов», - успокоила местных жителей заведующая Hellenurme Kodu Кятлин Сипельгас.
74 клиента по старой системе остаются под замком
В итоге жилищные условия не изменятся для 74 клиентов, получающих специальный уход. Другими словами, фирма не может реорганизовать Hellemurme Kodu к 2023 году таким образом, как предусматривает план развития государства. Эти клиенты продолжат жить в большом доме. «Государство хочет получить от нас услугу именно в этом объеме, - сказал Юло Тулик. - Спрос на круглосуточный особый уход больше, чем государство может предложить».
«Хелленурме и для нас не является тем местом, где эти условия могут быть обеспечены на современном уровне (подходящих для людей с особыми потребностями — ред.). Насколько нам известно, некоторые жители дома Хелленурме все же работают, и в связи с местоположением Хелленурме ситуация печальное»,- прокомментировала советник отдела опеки Министерства социальных дел Элен Прейманн.
«Нам нужно понять, что здесь нет быстрых решений. Сегодня в очереди на услугу специального ухода стоят несколько сотен человек, мы не можем закрыть крупные и расположенные в неудачных местах заведения, но, как было указано, мы последовательно и целенаправленно движемся в этом направлении», - добавила она.
По словам Прейманн, не реорганизованные крупные дома попечения не могут продолжать работать в таком виде, но министерство еще не определило дату, когда это произойдет: «В связи с новым периодом европейского финансирования мы сейчас обдумываем возможность продолжения реорганизации».
Ситуация в стране
В начале этого года в домах, больше чем на 30 мест проживали 894 человека, нуждающиеся в особом уходе. Всего круглосуточной услугой пользуются 2279 человек. «Но 39 процентов пользователей услуги особого ухода по-прежнему проживают к крупных домах попечения. К августу 2022 года мы закроем еще два крупных дома попечения, в Выйсику и Сымера», - объяснила Элен Прейманн из Министерства социальных дел. После этого в крупных домах останутся жить лишь 20 процентов клиентов заведений с особым уходом.
«Реорганизация часто задерживается из-за местных споров о месте расположения. Это не редкость, что в обществе не хотят принимать людей с особыми психическими потребностями», - добавила она.
Новая цель государства заключается в том, чтобы в крупных домах попечения к 2024 году сократилось количество людей с особыми психическими потребностями до 26 процентов. К концу периода таких мест останется 512.
Комментарий: подопечные должны жить нормальной жизнью
Лийна Ланно, директор по услугам ASi Hoolekandeteenused
AS Hoolekandeteenused планирует построить на расстоянии в 40 километров от Хелленурме в Тарту дом для 24 людей с особыми психическими потребностями работоспособного возраста, в котором будет предлагаться круглосуточный особый уход. Мы сейчас находимся в той фазе, когда план нужно обсудить с местными жителями. Мы с ними встречались и объяснили, что мы делаем и как мы строим.
Проживание большого количества людей вместе - необычно. Нет семей, в которой больше 30 членов. В 24-местных домах, которые мы строим, 24 человека тоже не будут находиться вместе, там четыре квартиры, в которых имеются шесть спален. Крупные дома попечения институциональны, и там невозможно оказывать современные услуги.
Важно, чтобы людей в одном месте было как можно меньше. В Западной Европе таких крупных заведений больше нет. В последние 20 лет мы значительно отстали от всей Европы. Самое главное, чтобы для подопечных были доступны все необходимые услуги: магазины, банковские услуги, бассейны, кино, спортивные залы и так далее. Как и для всех остальных. Раньше не хотели, чтобы эти люди были на виду, и поэтому строили крупные дома попечения за лесом. Для того, чтобы оттуда попасть к врачу или в кино, нужно было ехать на автобусе, людей грузили в транспорт и доставляли на место. Сегодня люди должны сами добираться и быть полноценными членами общества. Это и есть нормальная жизнь.