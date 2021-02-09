Карантин под землей. Эстония никак не может избавиться от массовых домов попечения

Сейчас в детальной планировке уменьшается размер здания, — до 30-местного — и ее выставят на общественное обсуждение, а это значит, что у всех есть возможность высказать свое мнение. «Ничего нельзя построить ни сегодня, ни через пять лет. Сейчас для этого нет ресурсов», - успокоила местных жителей заведующая Hellenurme Kodu Кятлин Сипельгас.

74 клиента по старой системе остаются под замком

В итоге жилищные условия не изменятся для 74 клиентов, получающих специальный уход. Другими словами, фирма не может реорганизовать Hellemurme Kodu к 2023 году таким образом, как предусматривает план развития государства. Эти клиенты продолжат жить в большом доме. «Государство хочет получить от нас услугу именно в этом объеме, - сказал Юло Тулик. - Спрос на круглосуточный особый уход больше, чем государство может предложить».

«Хелленурме и для нас не является тем местом, где эти условия могут быть обеспечены на современном уровне (подходящих для людей с особыми потребностями — ред. ). Насколько нам известно, некоторые жители дома Хелленурме все же работают, и в связи с местоположением Хелленурме ситуация печальное»,- прокомментировала советник отдела опеки Министерства социальных дел Элен Прейманн.

«Нам нужно понять, что здесь нет быстрых решений. Сегодня в очереди на услугу специального ухода стоят несколько сотен человек, мы не можем закрыть крупные и расположенные в неудачных местах заведения, но, как было указано, мы последовательно и целенаправленно движемся в этом направлении», - добавила она.

По словам Прейманн, не реорганизованные крупные дома попечения не могут продолжать работать в таком виде, но министерство еще не определило дату, когда это произойдет: «В связи с новым периодом европейского финансирования мы сейчас обдумываем возможность продолжения реорганизации».

Ситуация в стране

В начале этого года в домах, больше чем на 30 мест проживали 894 человека, нуждающиеся в особом уходе. Всего круглосуточной услугой пользуются 2279 человек. «Но 39 процентов пользователей услуги особого ухода по-прежнему проживают к крупных домах попечения. К августу 2022 года мы закроем еще два крупных дома попечения, в Выйсику и Сымера», - объяснила Элен Прейманн из Министерства социальных дел. После этого в крупных домах останутся жить лишь 20 процентов клиентов заведений с особым уходом.

Новая цель государства заключается в том, чтобы в крупных домах попечения к 2024 году сократилось количество людей с особыми психическими потребностями до 26 процентов. К концу периода таких мест останется 512.

Комментарий: подопечные должны жить нормальной жизнью

Лийна Ланно. ФОТО: AS Hoolekandeteenused

Лийна Ланно, директор по услугам ASi Hoolekandeteenused

AS Hoolekandeteenused планирует построить на расстоянии в 40 километров от Хелленурме в Тарту дом для 24 людей с особыми психическими потребностями работоспособного возраста, в котором будет предлагаться круглосуточный особый уход. Мы сейчас находимся в той фазе, когда план нужно обсудить с местными жителями. Мы с ними встречались и объяснили, что мы делаем и как мы строим.

Проживание большого количества людей вместе - необычно. Нет семей, в которой больше 30 членов. В 24-местных домах, которые мы строим, 24 человека тоже не будут находиться вместе, там четыре квартиры, в которых имеются шесть спален. Крупные дома попечения институциональны, и там невозможно оказывать современные услуги.

Важно, чтобы людей в одном месте было как можно меньше. В Западной Европе таких крупных заведений больше нет. В последние 20 лет мы значительно отстали от всей Европы. Самое главное, чтобы для подопечных были доступны все необходимые услуги: магазины, банковские услуги, бассейны, кино, спортивные залы и так далее. Как и для всех остальных. Раньше не хотели, чтобы эти люди были на виду, и поэтому строили крупные дома попечения за лесом. Для того, чтобы оттуда попасть к врачу или в кино, нужно было ехать на автобусе, людей грузили в транспорт и доставляли на место. Сегодня люди должны сами добираться и быть полноценными членами общества. Это и есть нормальная жизнь.