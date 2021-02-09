Департамент защиты прав потребителей и технического надзора напоминает

Департамент подчеркивает, что карнизы всегда должны быть безопасными. Домовладелец обязан следить за состоянием снега и льда, который накапливается на крыше в снежный период. В случае совместной собственности владельцы несут солидарную ответственность, и снег со льдом должны быть удалены своевременно и правильно.

«В случае опасности снег и лед необходимо удалить немедленно и как можно скорее - недостаточно только ограждать территорию под карнизами и ждать, когда снег упадет сам», - рассказала Кати Тамтик, руководитель строительного отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Обозначение опасной зоны должно быть понятным и однозначным, в том числе и для детей.

Если человек получил травму в результате падения снега или льда с крыши в опасной зоне, несмотря на ограждения и предохранительную ленту, ответственность за несчастный случай несет владелец здания. 1

Чрезмерная нагрузка на крышу также опасна для легких зданий или частей зданий со стальными и деревянными конструкциями (навесы, карнизы), для зданий с плоской крышей или пологим скатом крыши (автозаправочные станции, спортивные сооружения, ангары, путепроводы) и для более старых изношенных зданий. Кроме того, необходимо избегать накопления снега и льда в водосточных желобах, трубах и воронках ливневой канализации, так как это может привести к повреждению систем ливневой канализации и помешать стеканию талой воды с крыши.

При оценке снеговой нагрузки необходимо учитывать, что вес застоявшегося и мокрого снега значительно превышает вес свежего снега. 1

Также необходимо учитывать возможные дополнительные нагрузки уже на этапе проектирования зданий. Излишки снега должны удаляться с крыш, и параллельно необходимо следить за тем, чтобы он не создавал временной дополнительной нагрузки (например, когда снег собирается на одном краю крыши перед сбрасыванием его вниз).

При удалении снега и льда департамент рекомендует соблюдать следующие требования: при перемещении по крыше необходимо использовать средства безопасности, надежно прикрепив их к конструкции;

если у собственника здания нет надлежащих средств защиты и других средств, необходимых для обеспечения безопасности труда, то необходимо заказать работы по уборке снега на крыше в компании, специализирующейся в этом;

при выходе на крышу нужно учитывать погодные условия, так как лед, сильный снегопад и ветер могут значительно повысить риск падения;

нельзя бросать снег с верхней части здания на нижнюю, так как это может создать чрезмерную нагрузку на нижнюю часть здания;

если снег попадает в зону движения людей и транспортных средств, доступ участников дорожного движения на территорию должен быть ограничен заранее;

на крышу рекомендуется установить мостики и лестницы для безопасного передвижения;

чтобы снег и лед не обрушились на крышу, установите на крышу снежный барьер;

нужно избегать использования химических веществ и технологий, которые могут повредить кровельное покрытие или водосточные системы при таянии снега и льда, а также избегать использования острых инструментов, которые могут повредить кровельное покрытие;

при удалении снега и льда механическим способом используйте соответствующие средства, чтобы не сломать крышу или ее покрытие, которое может стать хрупким от мороза.

Безопасность передвижения рядом со зданиями зимой является вопросом общественного порядка и контролируется местными органами власти.

Несоблюдение обязательств собственником здания может повлечь наложение штрафа в размере до 300 штрафных единиц для физического лица и до 32000 евро для юридического лица. 1