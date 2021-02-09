Внук инвалида несколько месяцев спорит с городом из-за парковочного штрафа

Когда он одел своего деда и помог ему выйти из дома, под дворниками стоявшей у домома машины, уже торчала квитанция. Дед Колка - инвалид. На то, чтобы его одеть и помочь добраться до машины, потребовалось почти пятнадцать минут. На улице Вахи, где живет дедушка, нельзя парковать машину на улице, но старик не в состоянии пройти большое расстояние.

Колк сказал, что в прошлом он делал так называемую карту инвалида для автомобиля, но в последнее время в ней не возникало необходимости, поэтому карта не была продлена. Поскольку машина Колка стояла перед домом не несколько часов, а около четверти часа, и другого варианта забрать деда не было, Колк решил оспорить штраф.

Жалоба в суд

Однако от надзорной службы горуправыы пришло объяснение, которое, по мнению Колка, было даже более удивительным, чем штраф за парковку в 20 евро, полученный перед домом его деда. Так, по мнению чиновников, занимавшихся производством, помощь старику должна была занять не более десяти минут. «Неужели городская управа Тарту начала определять, нсколько быстро должны двигаться инвалиды?» - озадачен Колк.

После объяснения властей города Колк решил обратиться в суд. Тартуский уездный суд постановил, что городская управа должна была принять во внимание жалобу Колка и начать новое производство на этом основании. Суд вынес постановление 20 января, но с Колком пока не связывались по поводу штрафа.

Колк объяснил, что он не развалится, если заплатит городской управе 20 евро, указанные в квитанции. Оспаривать штраф он продолжает для того, чтобы узнать, как ему и другим горожанам вести себя в такой ситуации. «Я много лет вожу машину не только в Эстонии, но и почти во всей Европе, в Китае и Вьетнаме. И нигде нет получал штрафа за превышение скорости или неправильную парковку, а в своем родном городе перед домом своего деда я получаю штраф», - сказал Колк.

Карта инвалида поможет

Ведущий чиновник отдела надзора городской управы Тарту Юлле Неэме сказала, что в ближайшее время с Колком свяжутся и обстоятельства наложения штрафа будут рассмотрены. «Мы еще раз выслушаем этого человека и примем соответствующее решение», - объяснила Неэме. Может случиться так, что городская управа отменит штраф, но она также легко может оставить его в силе.

Что касается штрафа, Неэме сказала, что ответственные за производство отслеживают, где и на какой срок был припаркован автомобиль, и принимают решение. Она добавила, что проверяющие в течение десяти минут смотрели, нет ли движения возле дома, и только после этого выписали квитанцию ​​о штрафе.