Elron подписал контракт на покупку шести электропоездов с чешской Škoda

Контракт предусматривает также поставку в течение пяти лет пакета запчастей и материалов для техобслуживания. Электропоезда предназначены для использования на электрифицированных линиях с колеей 1520 мм и адаптированы к погодным условиям Эстонии, сообщает Škoda.

Салон нового поезда Škoda. ФОТО: Škoda Vagonka

Максимальная скорость нового поезда составит 160 км/час, в нем планируется не менее 270 мест, в том числе 48 мест первого класса. Будут также специальные места для инвалидов-колясочников, для детских колясок и велосипедов.