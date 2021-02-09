Вт, 9.02.2021
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Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Elron подписал контракт на покупку шести электропоездов с чешской Škoda
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Elron подписал контракт на покупку шести электропоездов с чешской Škoda

Предприятие AS Eesti Liinirongid (Elron) заключило договор с Škoda Vagonka и консорциумом Škoda Transportation на производство и поставку двухсистемных электропоездов. Стоимость шести поездов составляет 56,2 млн евро.

Контракт предусматривает также поставку в течение пяти лет пакета запчастей и материалов для техобслуживания. Электропоезда предназначены для использования на электрифицированных линиях с колеей 1520 мм и адаптированы к погодным условиям Эстонии, сообщает Škoda.

Салон нового поезда Škoda. ФОТО: Škoda Vagonka

Максимальная скорость нового поезда составит 160 км/час, в нем планируется не менее 270 мест, в том числе 48 мест первого класса. Будут также специальные места для инвалидов-колясочников, для детских колясок и велосипедов.

Поезда поступят во втором полугодии 2024 года, обслуживание ими пассажиров начнется в конце 2024 года. 

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