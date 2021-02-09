Министр иностранных дел Эстонии: сомнительно было поздравлять Россию с успехом «Спутника V»

«Время визита было неудачным. Еще до визита я говорила, что одним из предварительных условий этого визита должна быть возможность встретиться с Алексеем Навальным. 2 февраля я осудила вынесенный в России судом приговор Навальному и, как и другие лидеры Европы и США, потребовала его немедленного освобождения. К сожалению, Навальный по-прежнему в тюрьме и ему уже инкриминировано новое «преступление». Нужно было бы хотя бы на месте попытаться встретиться с женой Алексея Навального или, если это было невозможно устроить, с представителем Антикоррупционного фонда (ФБК).

В то же время Жозеп Боррель должен был отметить на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России, что государства-члены ЕС призвали к введению санкций против России за систематические и широко распространенные нарушения прав человека. Эстония является одной из стран, поднявших вопрос о санкциях.

На той же совместной пресс-конференции мы ожидали, что ЕС однозначно осудит продолжающуюся агрессию России на востоке Украины, аннексию Крыма и торпедирование Минских соглашений со стороны России. К сожалению, этого не произошло.

Крайне прискорбно, что именно во время визита Верховного представителя в Москву трое дипломатов из государств-членов Европейского союза были необоснованно объявлены персонами нон грата в России. Таким образом, Россия дала очередной сигнал, что не заинтересована в содержательном сотрудничестве и диалоге.

На мой взгляд, также сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V» в ситуации, когда о ее готовности сообщили до окончания третьей фазы исследования, а также учитывая враждебное отношение России к западным вакцинам.

Еще отмечу, что на пресс-конференции вызвало разочарование критика главного союзника Эстонии — США.

В контексте визита я приветствую тот факт, что Верховный представитель Боррель на встрече призвал к немедленному освобождению Навального. Также хорошо, что в ходе визита Жозеп Боррель встретился с представителями российского гражданского общества и учеными.

То, как Россия использовала визит Верховного представителя в своих пропагандистских целях, настолько цинично, насколько было предсказуемо — Эстония, безусловно, обратила на это внимание. Например, на пресс-конференции Жозепу Боррелю пришлось защищать Латвию в своем ответе на вопрос журналиста о предполагаемом преследовании русских журналистов в Латвии. Но позже официальный представитель МИД России раскритиковал его ответ и эта пропагандистская новость попала в российские СМИ.