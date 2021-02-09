Вт, 9.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Смехотерапия ⟩ Реальные интерьеры глазами дизайнера: нелепо, смешно, ужасно

Один нелепый интерьер краше другого: фото из коллекции американского дизайнера Дины Холланд. ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist/pleasehatethesethings

В своем аккаунте в Instagram дизайнер Дина Холланд публикует фотографии нелепых интерьеров, которые могут и развеселить, и рассердить, и даже напугать. Kodustiil знакомит с новыми снимками в ее знаменитой коллекции. 

Американский дизайнер интерьеров Дина Холланд делится самыми причудливыми интерьерными решениями и абсурдными планировками пространства в своем аккаунте в Instagram. Посмотрим самые забавные из присланных ей дизайнерских перлов.

Холланд просит своих подписчиков воспринимать опубликованные ею фотографии с юмором как средство смехотерапии. 

 Дина надеется, что ее посты помогут многим не совершать таких нелепых ошибок.

Впрочем, встречаются люди с самыми необычными вкусами, и их жилища полностью соответствуют эксцентричным вкусам своих хозяев. Будем надеяться, что примеры, приведенные опытным дизайнером интерьеров, помогут людям избежать самых худших вариантов.  

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