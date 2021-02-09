Смехотерапия ⟩ Реальные интерьеры глазами дизайнера: нелепо, смешно, ужасно

Американский дизайнер интерьеров Дина Холланд делится самыми причудливыми интерьерными решениями и абсурдными планировками пространства в своем аккаунте в Instagram. Посмотрим самые забавные из присланных ей дизайнерских перлов.
Холланд просит своих подписчиков воспринимать опубликованные ею фотографии с юмором как средство смехотерапии.
Дина надеется, что ее посты помогут многим не совершать таких нелепых ошибок.
Впрочем, встречаются люди с самыми необычными вкусами, и их жилища полностью соответствуют эксцентричным вкусам своих хозяев. Будем надеяться, что примеры, приведенные опытным дизайнером интерьеров, помогут людям избежать самых худших вариантов.