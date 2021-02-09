Компания Xiaomi представила международную версию флагманского смартфона Mi 11

По характеристикам международная версия смартфона не отличается от китайской. Mi 11 получил 6,81-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 3200*1440 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, которую можно снизить до 30 Гц для экономии заряда батареи. Топовый восьмиядерный процессор устройства - Snapdragon 888 имеет встроенный 5G-модем с поддержкой диапазонов mmWave и sub-6 и пиковой скоростью соединения до 7,5 Гбит/с на прием и до 3 Гбит/с на передачу.

Объем оперативной памяти смартфона составляет 8 ГБ, а основной - 128 или 256 ГБ. Также смартфон получил стереодинамики, настроенные специалистами Harman/Kardon и батарею емкостью 4600 мАч, поддерживающую быструю проводную зарядку мощностью 55 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Смартфон работает под управлением Android 11 с оболочкой MIUI 12.

Основная камера Mi 11 включает три модуля: 108-Мп главный модуль с оптической стабилизацией изображения, 13-Мп сверхширокоугольный модуль и 5-Мп сенсор для макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп и находится в небольшом вырезе в верхнем левом углу экрана.