ФОТО ⟩ Как вокзальчик в Ляэнемаа превратился в жилой дом с необычным интерьером

Общая площадь двухэтажного главного здания в форме буквы «L» - 334 м2. На первом этаже здания находятся открытая кухня-гостиная, ванная комната, подсобное помещение, прихожие и еще две комнаты. На втором этаже новый владелец найдет шесть спален и две ванные комнаты.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

Кухня. ФОТО: KV.EE

В отделке помещений использованы высококачественные материалы. Полы в жилых помещениях первого этажа покрыты дубовой доской, а в прихожей - полированными плитами из известняка. Стены и потолки отделаны известковой штукатуркой и известковыми клеевыми красками. Стены кухни покрыты белой керамической плиткой и обставлены качественной мебелью и техникой.

В комнатах на втором этаже на полу отреставрированные доски почти столетней давности. Ванные комнаты украшены мраморной мозаикой и керамической плиткой.

Ванная. ФОТО: KV.EE

Спальня. ФОТО: KV.EE

На участке расположены четыре надворные постройки. Самой большой из них является баня площадью 71 кв. В сауне есть дровяная печь, туалет и душевая комната. Кроме того, в банном домике также есть гостиная с камином, из которой вы можете выйти на просторную террасу с видом на большой пруд поблизости.

Комната отдыха в банном домике. ФОТО: KV.EE

Комната отдыха. ФОТО: KV.EE

В дополнение к банному домику на территории есть два строения, одно из которых имеет площадь 48, а другое - 45 квадратных метров. Существует также земляной погреб.

Из вокзала - жилой дом. ФОТО: KV.EE

Баня. ФОТО: KV.EE