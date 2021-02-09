США в рамках ротации войск перебросят в Европу новую вертолетную бригаду

Она сменит аналогичную вертолетную бригаду 101-й воздушно-десантной дивизии, которая в настоящее время размещена в Европе.

Новая бригада будет выполнять задачи авиационной поддержки сухопутных сил, развернутых в Европе в рамках операции "Атлантическая решимость", и подчиняться Командованию вооруженных сил США в Европе, говорится в сообщении.

Большая часть ее военнослужащих, техники и вооружений будет базироваться в Германии. Некоторые подразделения будут развернуты на передовых позициях в Латвии, Румынии и Польше, отметили американские военные.

"Бригада будет проводить совместные учения с союзниками и партнерами для демонстрации приверженности Соединенных Штатов миру и стабильности в регионе", - указывается в сообщении.

В октябре-ноябре прошлого года Соединенные Штаты перебросили в Европу 1-ю бронетанковую бригаду 1-й кавалерийской (танковой) дивизии с базы в Форт-Худе (штат Техас), которая должна находиться в Европе в течение девяти месяцев в рамках операции "Атлантическая решимость".

В рамках ротации она сменила 2-ю бронетанковую бригадную боеготовую группу из состава 3-й пехотной дивизии Армии США, которая также в течение девяти месяцев находилась в Европе.

Это была уже седьмая ротация американских сухопутных войск в Европе.