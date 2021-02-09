Мужчина замерз насмерть по дороге домой

Точная причина смерти будет установлена в ходе вскрытия. Известно, что этот человек ночью возвращался домой от друзей, но, к сожалению, до дома так и не дошел.

«В этом году чрезвычайно красивая, но вместе с тем очень холодная зима, поэтому я напоминаю всем, что алкоголь и холод - вещи несовместимые. Если вы заметите человека, которой, возможно, нуждается в помощи, сообщите об этом по номеру 112, это может спасти чью-то жизнь», - сказал Юханди.