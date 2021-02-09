Мужчина замерз насмерть по дороге домой
В Салме в деревне Лымала в воскресенье, 7 февраля, днем во дворе был найден мертвым 46-летний мужчина.
В Салме в деревне Лымала в воскресенье, 7 февраля, днем во дворе был найден мертвым 46-летний мужчина.
По словам участкового полицейского Меэлиса Юханди, на трупе не было обнаружено признаков насильственной смерти и, по предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение, сообщает Saarte Hääl.
Точная причина смерти будет установлена в ходе вскрытия. Известно, что этот человек ночью возвращался домой от друзей, но, к сожалению, до дома так и не дошел.
«В этом году чрезвычайно красивая, но вместе с тем очень холодная зима, поэтому я напоминаю всем, что алкоголь и холод - вещи несовместимые. Если вы заметите человека, которой, возможно, нуждается в помощи, сообщите об этом по номеру 112, это может спасти чью-то жизнь», - сказал Юханди.