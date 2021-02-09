Вт, 9.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
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  • Чудовищная разница в цене квадратного метра квартир в разных районах Эстонии
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Обзор ⟩ Чудовищная разница в цене квадратного метра квартир в разных районах Эстонии

Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Средняя цена квадратного метра квартиры в Эстонии в прошлом году составляла 1412 евро, однако если сравнить цены в разных уездах, то разница окажется просто невероятной. 

«Средняя цена на квартиры в Таллинне и Харьюском уезде в десять, а то и больше раз выше, чем в более удаленных от центра волостях Эстонии, - прокомментировала руководитель портала Сity24.ee Карин Ноппель-Кокеров. - Например, по данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра квартир в Харьюмаа в январе составляла 2073 евро, а в Валгаском уезде - всего 177 евро».

По словам Ноппель-Кокеров, с одной стороны, такая тенденция в связи с  урбанизацией неизбежна, но, с другой стороны, вызывает беспокойство, что произойдет в таком случае с рынком недвижимости в удаленных районах. «Сегодня мы видим, что собственники недвижимости в Таллинне и Тарту становятся все более состоятельными из-за высоких цен, но в большинстве регионов это совсем не так».

Средняя цена квадратного метра квартир в 2020 году по уездам

УездПродажная цена кв. метраЦена кв.м по сравнению со средней по Эстонии  
Харью1992 +41% 
Хийу391-72% 
Ида-Виру265-81% 
Йыгева229-84% 
Ярва317-77,5% 
Ляэне603-57%
Ляэне-Виру366 -74%
Пыльва326 -77%
Пярну1055-25%
Рапла477-66%
Сааре792-43%
Тарту1514+7%
Валга232-83,5% 
Вильянди531-62%
Выру409-71%

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