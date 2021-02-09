Обзор ⟩ Чудовищная разница в цене квадратного метра квартир в разных районах Эстонии

«Средняя цена на квартиры в Таллинне и Харьюском уезде в десять, а то и больше раз выше, чем в более удаленных от центра волостях Эстонии, - прокомментировала руководитель портала Сity24.ee Карин Ноппель-Кокеров. - Например, по данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра квартир в Харьюмаа в январе составляла 2073 евро, а в Валгаском уезде - всего 177 евро».

По словам Ноппель-Кокеров, с одной стороны, такая тенденция в связи с урбанизацией неизбежна, но, с другой стороны, вызывает беспокойство, что произойдет в таком случае с рынком недвижимости в удаленных районах. «Сегодня мы видим, что собственники недвижимости в Таллинне и Тарту становятся все более состоятельными из-за высоких цен, но в большинстве регионов это совсем не так».