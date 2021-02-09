Видео ⟩ Именитая участница Australian Open начала задыхаться во время матча

Экс-первая ракетка мира, посеянная на турнире под 12-м номером, второй раз подряд вылетела в стартовом раунде Australian Open, на этот раз проиграв американке Джессике Пегуле со счетом 5:7, 4:6. Матч продлился 1 час 39 минут.

Во втором сете при счете 2:4 на своей подаче у Виктории возникли проблемы с дыханием. Она взяла паузу и облокотилась на рекламный баннер. К теннисистке оперативно подбежали врачи. Впоследствии она вернулась в игру, но одолеть соперницу так и не смогла.

Vika struggling a lot with her breathing. She’s now receiving treatment. #AusOpen pic.twitter.com/w9oTJboQAC — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 9, 2021

31-летняя белоруска после игры отказалась обсуждать этот инцидент и не назвала причину плохого самочувствия.

"Я не знаю, почему нас спрашивают о нашем здоровье, ведь в интернете люди будут это обсуждать. Не понимаю правила, по которому мы должны раскрывать медицинский диагноз всему миру. Думаю, это правило следует изменить. Если игроки хотят об этом говорить, они могут делать это", - приводит слова Азаренко в Twitter журналист New York Times Бен Ротенберг.