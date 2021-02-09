У нарвских КТ появилась возможность экономить на вывозе мусора, но она требует дисциплины от жителей

Некоторый мусор теперь вывозят бесплатно

Как рассказал вице-мэр Нарвы Сергей Горлач, в прошлом году город объявил конкурс на вывоз с 1 января этого года смешанной упаковки. В конкурсе победила та же компания Ekovir, которая уже вывозит из Нарвы смешанный мусор, то есть теперь мусоровозы этой фирмы должны отдельно забирать от домов смешанный мусор и отдельно - упаковку.

Причем вывоз упаковки будет бесплатным. Также бесплатно вывозят контейнеры для бумаги и картона, что позволит КТ сэкономить на вывозе смешанного бытового мусора, если жильцы будут отдельно собирать тот мусор, который вывозят бесплатно.

В то же время, если в желтом контейнере для смешанной упаковки, кроме самой картонной пластиковой и другой упаковки, окажется другой мусор, вывоз такого контейнера для КТ будет уже не бесплатным: за него выставят счет как за вывоз обычного мусора. Сумма будет зависеть от размера контейнера. Например, вывоз контейнера со смешанным мусором объемом 0,77 кубометра стоит 9,36 евро.

До 12 февраля фирма и город договорились о переходном периоде, когда такие санкции применяться не будут. А потом за неподходящий мусор в контейнере для упаковки товариществам придется платить.

“К 2026 году мы все должны на 100% сортировать мусор по европейской директиве. Чем раньше мы начнем, тем, наверное, быстрее придем в более цивилизованному ведению мусорного хозяйства”, - считает Сергей Горлач.

График решили уплотнить

После трех недель работы фирма начала формировать новый график вывоза, поскольку стали поступать жалобы от квартирных товариществ. Но дело оказалось, в основном, в том, что увидев новые контейнеры для упаковки, многие жители, не разобрались и стали выбрасывать в них любой мусор. И контейнеры стали неожиданно быстро заполняться.

“Когда я общался с квартирными товариществами, узнал, что не все товарищества почувствовали, что что-то изменилось, - сказал вице-мэр. - Например, товарищества, которые расположены в Старом городе - небольшие дома - не почувствовали никакой разницы. Разницу почувствовали большие дома, девятиэтажки или те квартирные товарищества, у которых мусоросборные контейнеры не на один дом, а на два или больше - в складчину”.

В итоге, управа и Ekovir договорились, что теперь вывозить контейнеры с упаковкой будут вывозить дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Полезная информация для квартирных товариществ

На сайте компании Ekovir есть подробное объяснение, что можно, а что нельзя бросать в различные виды контейнеров.

Управа также собрала материалы для квартирных товариществ, в том числе подготовила плакаты, которые можно повесить в подъездах.

При том, что вывоз упаковки бесплатный, для такого мусора нужно приобрести контейнер. Заведующая Отделом коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства Татьяна Леннук рассказала, что городские власти готовы предоставить контейнеры объемом 0,77 кубометра квартирным товариществам в бесплатную аренду. Для этого нужно обратиться в департамент по адресу linnamajandus@narva.ee.