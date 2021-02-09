США примут меры в связи с преследованием Навального

По словам Блинкена, в этой связи США находится в контакте с другими странами, которые очень обеспокоены тем, что происходит не только с Навальным, но также с другими, кто выступает за свои права в России, передает DW.

Secretary of State Antony Blinken says the chemical attack against Kremlin critic Alexey Navalny "violates the Chemical Weapons Convention and other obligations that Russia has," adding that the US will "take action in the appropriate way" after a review of the attack. pic.twitter.com/kJp9ZBWp4g — The Situation Room (@CNNSitRoom) February 9, 2021

Блинкен отметил, что использование химического оружия для попытки убить Навального нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия и другие обязательства России, нарушает санкции, введенные Конгрессом США. "Мы изучаем этот вопрос, рассматриваем его очень внимательно и когда у нас появятся результаты, мы будем действовать надлежащим образом, продолжил дипломат.

Блинкен отметил, что ситуация с протестами в РФ, участники которых высказывают свое недовольство коррупцией и выступают за свои права, касается только России и ее будущего, и не следует возлагать ответственность за это на США и Европейский Союз.

Захарова назвала предательством обсуждение санкций

Между тем официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала предательством обсуждение сторонниками Навального с ЕС и США возможного введения новых санкций. "Это банально и пошло, это было так всегда… Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство", - заявила Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

Ранее основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) направил письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, Верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю и президенту США Джо Байдену с призывом к тому, чтобы ввести санкции в отношении коррумпированных российских граждан, близких к президенту Владимиру Путину.

Отравление и арест Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, на котором вылетел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, 22 августа его удалось доставить на лечение в Берлин. Специалисты бундесвера и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выявили, что политик был отравлен запрещенным нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок".