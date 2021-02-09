Производственное предприятие называет причины, чтобы вывести бизнес из Эстонии

Лемендик отмечает, что, хотя в настоящее время штаб-квартира компании находится в Эстонии, останется ли она там в будущем - будет зависеть от экономической ситуации.
"В большинстве стран прибыль от продажи дочерних компаний освобождена от подоходного налога, но не в Эстонии. Плата за передачу энергии совершенно необоснованна, а качество электроэнергии оставляет желать лучшего. Elering и Elektrilevi переходят с одной подстанции на другую, но машинам нужна стабильность", - сказал Лемендик.
По словам Лемендика, с роботизацией промышленности все было бы хорошо, если бы государство навело порядок в базовой инфраструктуре.
«По заказу Министерства экономики и коммуникаций KPMG провела исследование, в котором сравнивалась конкурентоспособность налоговой среды Эстонии с соседними странами. Рассматривалась ситуация в Прибалтике, Скандинавии, Германии и Польше. Здесь государство очень старательно представило часть исследования, в котором утверждается, что налоговая система эффективна и что налоги легко платить. Очевидно, так и есть. Однако во второй части исследования говорится, что у нас идиотские налоговые ставки».
Дело в том, что сам налог небольшой, но собираются всякие доплаты, которые не называют налогами. «Это обман зрения», - считает Лемендик.
Лемендик также обеспокоен подходом "моя хата с краю", который загубил нескольких важных для страны проектов.
Что касается нового правительства, Лемендик с усмешкой говорит, что пессимист - это хорошо информированный оптимист. «Думаю, что все станет сложнее и будет занимать еще больше времени. По иронии судьбы, EKRE, возможно, из-за отсутствия опыта, была смелее в принятии решений. Они провели количественное ослабление налоговых ставок на алкоголь и топливо, что дало хорошие результаты. Хорошо - возможно, в госбюджете и был небольшой дефицит в графе акцизов на топливо».
В отношении нового правительства он возлагает надежды на образовательную политику. "Я надеюсь на появление нового направления. Экономике не обязательно нужны люди с академическим высшим образованием, подойдет и прикладное высшее образование. Но академическое высшее образование бесплатное, и люди бесплатно экспериментируют. У нас отличные профессиональные училища, и прикладное образование по-прежнему более прибыльно с финансовой точки зрения, чем академическое образование", - дал Лемендик понять, кто получает большие зарплаты.
"Наша упаковка использовалась при производстве дезинфицирующих средств. Во время первой волны это было чем-то совеременным и модным, но когда выяснилось, что заражение через поверхности не так уж и страшно, это направление бизнеса перестало столь буйно цвести", - сказал Лемендик. Тем не менее, коронавирусный год принес огромную прибыль.
«Мы прогнозировали рост на 7% в год, но получилось 17%, то есть еа 50 миллионов единиц больше», - сказал Лемендик. Помогло и то, что некоторые конкуренты не смогли запастись так быстро в неспокойные времена, в то время как Metaprint была на виду со своими продуктами.
«Кроме того, людям приходилось оставаться дома из-за ограничений, а люди практичны, многие во всем мире занимались своими хобби, и для всего этого нужна аэрозольная упаковка», - объяснил Лемендик.