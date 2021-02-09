Вт, 9.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Производственное предприятие называет причины, чтобы вывести бизнес из Эстонии
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Производственное предприятие называет причины, чтобы вывести бизнес из Эстонии

Keerukast üldisest olukorrast hoolimata tahab Metaprint Lemendiku juhtimisel kasumis püsida ning vastavalt plaanile ka töötajatel palka tõsta. ФОТО: Madis Veltman/

Директор и владелец производящей упаковку для аэрозолей компании Metaprint Мартти Лемендик говорит, что у них за спиной - успешный год, и хотя в этом году ожидается приличный рост оборота, маржа находится под сильным давлением, пишет Postimees.

Лемендик отмечает, что, хотя в настоящее время штаб-квартира компании находится в Эстонии, останется ли она там в будущем - будет зависеть от экономической ситуации. 

"В большинстве стран прибыль от продажи дочерних компаний освобождена от подоходного налога, но не в Эстонии. Плата за передачу энергии совершенно необоснованна, а качество электроэнергии оставляет желать лучшего. Elering и Elektrilevi переходят с одной подстанции на другую, но машинам нужна стабильность", - сказал Лемендик.

По словам Лемендика, с роботизацией промышленности все было бы хорошо, если бы государство навело порядок в базовой инфраструктуре. 

«По заказу Министерства экономики и коммуникаций KPMG провела исследование, в котором сравнивалась конкурентоспособность налоговой среды Эстонии с соседними странами. Рассматривалась ситуация в Прибалтике, Скандинавии, Германии и Польше. Здесь государство очень старательно представило часть исследования, в котором утверждается, что налоговая система эффективна и что налоги легко платить. Очевидно, так и есть. Однако во второй части исследования говорится, что у нас идиотские налоговые ставки».

Дело в том, что сам налог небольшой, но собираются всякие доплаты, которые не называют налогами. «Это обман зрения», - считает Лемендик.

Лемендик также обеспокоен подходом "моя хата с краю", который загубил нескольких важных для страны проектов. 

Что касается нового правительства, Лемендик с усмешкой говорит, что пессимист - это хорошо информированный оптимист. «Думаю, что все станет сложнее и будет занимать еще больше времени. По иронии судьбы, EKRE, возможно, из-за отсутствия опыта, была смелее в принятии решений. Они провели количественное ослабление налоговых ставок на алкоголь и топливо, что дало хорошие результаты. Хорошо - возможно, в госбюджете и был небольшой дефицит в графе акцизов на топливо».

В отношении нового правительства он возлагает надежды на образовательную политику. "Я надеюсь на появление нового направления. Экономике не обязательно нужны люди с академическим высшим образованием, подойдет и прикладное высшее образование. Но академическое высшее образование бесплатное, и люди бесплатно экспериментируют. У нас отличные профессиональные училища, и прикладное образование по-прежнему более прибыльно с финансовой точки зрения, чем академическое образование", - дал Лемендик понять, кто получает большие зарплаты. 

"Наша упаковка использовалась при производстве дезинфицирующих средств. Во время первой волны это было чем-то совеременным и модным, но когда выяснилось, что заражение через поверхности не так уж и страшно,  это направление бизнеса перестало столь буйно цвести", - сказал Лемендик. Тем не менее, коронавирусный год принес огромную прибыль.

«Мы прогнозировали рост на 7% в год, но получилось 17%, то есть еа 50 миллионов единиц больше», - сказал Лемендик. Помогло и то, что некоторые конкуренты не смогли запастись так быстро в неспокойные времена, в то время как Metaprint была на виду со своими продуктами.

«Кроме того, людям приходилось оставаться дома из-за ограничений, а  люди практичны, многие во всем мире занимались своими хобби, и для всего этого нужна аэрозольная упаковка», - объяснил Лемендик. 

Крупных участников рынка в Европе мало 

Многие не знают, что Metaprint, основанная на эстонском капитале, входит в тройку крупнейших игроков в своей сфере во всей Европе.

«В настоящее время ситуация по-прежнему такова, что эстонские фабрики в Таллинне и Пярну обеспечивают большую часть общего объема производства, но рост перемещается в другие страны и на более крупные рынки. Эстония - маленькая и смелая страна, но мы не можем изменить свое местоположение на карте, и высоких транспортных расходов наш бизнес не вынесет», - объяснил Лемендик. 

По словам Лемендика, где строить новые заводы - вопрос элементарной математики: местный рынок должен быть достаточно большим. В ковидный год самым быстрорастущим регионом для Metaprint была Великобритания. Хороших результатов также удалось добиться в Швейцарии, где долгая предварительная работа начала приносить плоды.

Одним из двигателей роста Metaprint на ближайшие годы  является пищевая промышленность. «Мы работали над этим 7-8 лет и теперь пожинаем плоды», - сказал Лемендик. Речь идет о крупном немецком производителе молока.

Учитывая Брекзит и тот факт, что в Великобритании самое большое количество аэрозольных продуктов в Европе, завод можно было бы построить там. Но Metaprint имеет смысл инвестировать в него только в том случае, если он сможет продать на рынке более 100 миллионов единиц, объяснил Лемендик. Пока же фирма лишь на полпути. «В старой доброй Англии разливается 1,3 миллиарда единиц в год, и производство на месте имеет некоторые преимущества, но сохранятся ли объемы после Брекзита - хороший вопрос», - сказал Лемендик.

В настоящее время в связи с Брекзитом слишком много путаницы. «Британские предприниматели, возможно, не смогли сразу отреагировать на таможенные процедуры. Не повезло и то, что в это же время там был обнаружен новый штамм вируса. Это означало, что предложение в транспортном направлении иссякло, цены выросли на 30-40 процентов. В начале января у нас тоже 15-18 машин стояло на границе», - сказал глава компании. Он считает, что суматоха на границе, вероятно, прекратится к лету, когда к новой ситуации привыкнут.

О планах на будущее Лемендик говорит скромно. «Планы могут быть, но нужно отдавать себе отчет, каковы возможности концерна. Нас всего 400 человек. Надо спросить себя, получится ли с этой командой осуществить быструю экспансию в новые области. Хотя наши клиенты много куда нас звали, мы стараемся не торопиться. Если мощностей не хватает, никто потом не будет счастлив», - описал Лемендик свою философию бизнеса. 

В то время как другие предприниматели охотно говорят о завоевании мира, Лемендик по-иному относится к захвату новых рынков. 

«В нашей сфере относительно мало участников рынка, большинство наших конкурентов являются участниками рынка в нескольких категориях, аэрозольная упаковка для них - скорее нишевый продукт. Самым крупным рынком по-прежнему остается упаковка для напитков: ее в мире 360 миллиардов единиц, а в аэрозольной упаковке - около 20 миллиардов. В Европе вместе нами есть четыре-шесть крупных игроков. В южной Европе мы не очень хорошо представлены, там есть сильные конкуренты в лице турков, и если их местная валюта дешевеет на десятки процентов в год, сложно конкурировать », - сказал он. 

Лемендик не спешит отнимать долю рынка у конкурентов. «Поскольку участников рынка так мало, это игра в шахматы, мы не пытаемся быть агрессивными. Если я пойду забрать у коллеги долю рынка в одной стране, он разозлится на меня и попытается дать отпор на другом рынке, где у него может быть логистическое преимущество. Нет смысла забирать себе бизнес по всему миру», - пояснил он. 

Недостаток сырья и высокие цены 

Несмотря на рост, глава компании не прогнозирует больших прибылей. По его словам, прибыль съедают два фактора: рост цен на сырье и транспорт. «Covid внес коррективы, и в 2021 году рынок сырья будет сильным. Покупатель либо соглашается с ценой, либо просто не получает товар. Рост цен измеряется двузначными процентами, и это очень болезненно, потому что исторически цена колебалась в пределах нескольких процентов. Мы закупаем небольшое количество сырья из Азии, и буквально (в четверг -ред.) мы получили информацию, что у нас есть два варианта: либо мы платим больше за транспорт, либо не получаем товар. По оценке партнера, контейнер можно было отправить за 1400 долларов, но сейчас он стоит 3300 долларов», - отметил Лемендик. 

Однако Metaprint не может напрямую переложить повышение цен на клиентов. «Мы - создатели ценовой стабильности, работаем с годовыми ценами. Наши клиенты соглашаются принимать во внимание движение цен на сталь, и этот перенос приемлем, но химическое сырье, энергия, логистика, затраты на рабочую силу - здесь производитель упаковки должен покрыть это за счет оптимизации своей деятельности. Я только что смотред, что отпускная цена на наш продукт в основном осталась такой же, как и в 2008 году. Эта игра подходит к завершающей стадии - участников рынка мало, и это не может длиться бесконечно», - сказал Лемендик. 

Несмотря на сложную общую ситуацию, Metaprint под управлением Лемендика хочет оставаться прибыльным и увеличивать зарплаты согласно плану. «У нас долгосрочное видение и твердая политика, которую знают сотрудники. Мы не  пользуемся происходящим в экономике с дурными целями. В свете падающего рынка труда мы придерживаемся своей линии. Средняя зарплата на наших эстонских предприятиях в четвертом квартале составила 1900 евро и продолжает расти», - отметил Лемендик. 

В прошлом году Metaprint наняла еще около десятка сотрудников, и набор сотрудников продолжается. По словам Лемендика, у них есть машины, работающие круглосуточно и без выходных, и смены укомплектованы.

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