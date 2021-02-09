Производственное предприятие называет причины, чтобы вывести бизнес из Эстонии

Крупных участников рынка в Европе мало

Многие не знают, что Metaprint, основанная на эстонском капитале, входит в тройку крупнейших игроков в своей сфере во всей Европе.

«В настоящее время ситуация по-прежнему такова, что эстонские фабрики в Таллинне и Пярну обеспечивают большую часть общего объема производства, но рост перемещается в другие страны и на более крупные рынки. Эстония - маленькая и смелая страна, но мы не можем изменить свое местоположение на карте, и высоких транспортных расходов наш бизнес не вынесет», - объяснил Лемендик.

По словам Лемендика, где строить новые заводы - вопрос элементарной математики: местный рынок должен быть достаточно большим. В ковидный год самым быстрорастущим регионом для Metaprint была Великобритания. Хороших результатов также удалось добиться в Швейцарии, где долгая предварительная работа начала приносить плоды.

Одним из двигателей роста Metaprint на ближайшие годы является пищевая промышленность. «Мы работали над этим 7-8 лет и теперь пожинаем плоды», - сказал Лемендик. Речь идет о крупном немецком производителе молока.

Учитывая Брекзит и тот факт, что в Великобритании самое большое количество аэрозольных продуктов в Европе, завод можно было бы построить там. Но Metaprint имеет смысл инвестировать в него только в том случае, если он сможет продать на рынке более 100 миллионов единиц, объяснил Лемендик. Пока же фирма лишь на полпути. «В старой доброй Англии разливается 1,3 миллиарда единиц в год, и производство на месте имеет некоторые преимущества, но сохранятся ли объемы после Брекзита - хороший вопрос», - сказал Лемендик.

В настоящее время в связи с Брекзитом слишком много путаницы. «Британские предприниматели, возможно, не смогли сразу отреагировать на таможенные процедуры. Не повезло и то, что в это же время там был обнаружен новый штамм вируса. Это означало, что предложение в транспортном направлении иссякло, цены выросли на 30-40 процентов. В начале января у нас тоже 15-18 машин стояло на границе», - сказал глава компании. Он считает, что суматоха на границе, вероятно, прекратится к лету, когда к новой ситуации привыкнут.

О планах на будущее Лемендик говорит скромно. «Планы могут быть, но нужно отдавать себе отчет, каковы возможности концерна. Нас всего 400 человек. Надо спросить себя, получится ли с этой командой осуществить быструю экспансию в новые области. Хотя наши клиенты много куда нас звали, мы стараемся не торопиться. Если мощностей не хватает, никто потом не будет счастлив», - описал Лемендик свою философию бизнеса.

В то время как другие предприниматели охотно говорят о завоевании мира, Лемендик по-иному относится к захвату новых рынков.