Эксперты ВОЗ по-прежнему связывают возникновение коронавируса с летучими мышами

"Вся работа, которая была проделана по установлению происхождения вируса и которая продолжается, указывает на природный источник - летучих мышей", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Однако он отметил, что в Ухане не наблюдается таких популяций летучих мышей, поэтому специалисты изучают другие виды животных, у которых коронавирус мог эволюционировать и затем - передаться человеку.

"Рынок в Ухане занимался, главным образом, замороженными продуктами животного происхождения, морепродуктами", - добавил он. Эксперты ВОЗ не исключают, что изначально вирус мог попасть на рынок именно через продукты.

Он также указал, что "есть потенциал для дальнейшего изучения" цепочки поставок на рынок и видов животных, которые могли стать звеном распространения.