Продавцы топлива подняли цены на заправках

Литр 95-го бензина подорожал вчера вечером до 1,319 евро. 98-й бензин теперь стоит 1,369 евро, а за литр дизельного топлива нужно отдать 1,179 евро.

Цена на дизельное топливо поднялась уже раньше. На прошлой неделе, в пятницу, Postimees писал, что цена на дизельное топливо растет во всех странах Балтии.

Вчера цена на баррель нефти бренда Северного моря поднялась до 60 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем за последний год.