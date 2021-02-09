В Латвии запретили ретрансляцию 16 каналов: в том числе НТВ Мир и Рен ТВ Балтия

NEPLP исключил из списка ретранслируемых в Латвии каналов: Рен ТВ Балтия, НТВ Мир, Карусель International, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, «Киномиксия», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», КВН ТВ, Кухня ТВ, Бокс ТВ и HD Life, передает RUS TVNET.

Это решение было принято, потому что совет не имеет информации о представителе или представителях вышеупомянутых программ в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев каналов на распространение в стране, и совет не получил информацию от владельцев каналов о желании продолжать распространение этих программ в Латвии.

Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.

«Учитывая, что нам не удалось получить доказательств того, что эти каналы кто-либо представляет в Латвии, они были исключены из списка ретранслируемых каналов в Латвии. Чтобы защитить латвийское информационное пространство, NEPLP активизирует проверку всех каналов в реестре ретранслируемых каналов в Латвии и, если будут выявлены подобные случаи, будет действовать соответствующим образом», - сказал Ивар Аболиньш, председатель NEPLP.

Прежний правообладатель SIA TEM LV сообщил, что с 1 февраля он больше не имеет права на эти программы, такую ​​информацию также предоставили кабельные операторы.

NEPLP обратился к возможному новому представителю по распространению программ с просьбой представить в совет подтверждающие документы, касающиеся прав на распространение вышеупомянутых каналов на территории Латвии, но никаких документов, подтверждающих такие права, получено не было.