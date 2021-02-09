В Рийгикогу не поддержали предложение о референдуме по прямым выборам президента

Законопроект „Организация референдума по вопросу о прямых выборах президента Эстонии“, по которому было принято отрицательное решение Рийгикогу, представил депутат от Эстонской консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Калле Грюнталь, сообщила во вторник BNS пресс-служба Рийгикогу.
Инициатор законопроекта в ходе состоявшихся дебатов представил аргументы в пользу проведения референдума. Ведущая по законопроекту комиссия предложила отклонить законопроект в первом чтении. За это предложение проголосовали 62, против 19 членов Рийгикогу.
В переговорах выступил от фракции EKRE Пеэтер Эрнитс.