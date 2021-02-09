Вт, 9.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Рийгикогу не поддержали предложение о референдуме по прямым выборам президента
1 мин для прочтения

В Рийгикогу не поддержали предложение о референдуме по прямым выборам президента

Заседание Рийгикогу на прошлой неделе. ФОТО: Mihkel Maripuu

На состоявшемся во вторник дистанционном заседании Рийгикогу отклонил законопроект, целью которого была организация референдума о мнении граждан о том, должен ли президент избираться прямыми выборами народа страны. 

Законопроект „Организация референдума по вопросу о прямых выборах президента Эстонии“, по которому было принято отрицательное решение Рийгикогу, представил депутат от Эстонской консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Калле Грюнталь, сообщила во вторник BNS пресс-служба Рийгикогу.

Инициатор законопроекта в ходе состоявшихся дебатов представил аргументы в пользу проведения референдума. Ведущая по законопроекту комиссия предложила отклонить законопроект в первом чтении. За это предложение проголосовали 62, против 19 членов Рийгикогу. 

В переговорах выступил  от фракции EKRE Пеэтер Эрнитс. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back