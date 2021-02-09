Вт, 9.02.2021
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  • Резкое повышение цен навлекло на эстонскую торговую платформу солидный штраф
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Резкое повышение цен навлекло на эстонскую торговую платформу солидный штраф

Admiral Marketsi naiskond Tallinna kontorirottide jooksul ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Финансовая инспекция наказала котирующуюся на бирже компанию Admiral Markets за резкое и неожиданное повышение цен. Торговая площадка Admiral Markets, попавшая в поле Финансовой инспекции, была вынуждена выплатить штраф в размере 32 000 евро, пишет Postimees.

Дело в том, что в апреле прошлого года Admiral Markets «существенно, без предварительного уведомления и в одностороннем порядке» изменила условия заключаемых с клиентами финансовых инструментов, точнее, методологию расчета текущей цены на сырую нефть. В то же время были увеличены комиссии за хранение ценных бумаг в ночное время.

Это было время, когда в начале коронакризиса  цена на сырую нефть из-за суматохи так сильно упала, что стала отрицательной. Килвар Кесслер, председатель правления Финансовой инспекции, сказал, что штраф был наложен за то, что процесс и основания для изменений не были прозрачными для клиентов.

«В результате клиентам, которые приобрели финансовый инструмент, пришлось реструктурировать свои операции, в том числе с учетом возможных потерь дохода и/или затрат», - пояснил Кесслер. 

По оценке Финансовой инспекции, изменив условия, компания Admiral Markets не сделала все, что в ее силах, чтобы и дальше действовать в интересах своих клиентов.

«Профессиональный участник рынка, торгующий сложными финансовыми инструментами и предлагающий услуги широкому кругу клиентов, среди прочего, должен управлять рисками и снижать их, а также нести соответствующие расходы. Такая компания также должна быть максимально четкой в общении с клиентами, прежде чем предоставлять услугу. Следует избегать неожиданного и неясного перевода рисков на своих клиентов», - подчеркнул Кесслер.

Для Admiral Markets размер штрафа - пустяк: в первом полугодии прошлого года компания получила прибыль почти в 20 миллионов евро.

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