Инспектор-совесть: возлюби ближнего своего

На подмостках Русского театра 6 февраля состоялась премьера спектакля по одной из самых известных пьес Джона Бойнтона Пристли «Визит инспектора». Режиссером выступил художественный руководитель театра Филипп Лось. Вышло элегантно и поучительно.
Перед зрителем предстает гостиная в добротном английском стиле. Где-то над нею время от времени прокручиваются черно-белые видеозаписи, как бы иллюстрирующие ту историю, которая будет разворачиваться в воспоминаниях. Богатый фабрикант Артур Берлинг — Скрудж, которому не суждено измениться, — отмечает в семейном кругу помолвку дочери с сыном своего конкурента. Герои обласканы жизнью, самодовольны и с оптимизмом смотрят в будущее. Однако грянувший как гром среди ясного неба визит инспектора Гула вдребезги разрушает эту идиллию и заставляет персонажей поочередно испытывать целую гамму эмоций, которых и врагу не пожелаешь.
А была ли девушка?
Нельзя не отметить, что «Визит инспектора» поставлен со вкусом и уважением к оригиналу, а музыка Александра Жеделёва создает торжественную атмосферу и создает напряжение. Ключевые моменты спектакля подчеркиваются игрой света и особым музыкальным сопровождением, тот же прием использовался в «Искусстве примирения». Эти две постановки худрука театра объединяет авторский почерк — они зрелищные и изысканные, и в то же время обе бьют по болевым точкам. Однако если «Искусство примирения» не всегда удерживает интерес, ведь следить за склокой двух скандальных пар — занятие на любителя, то «Визит инспектора» с этой задачей справляется легко. А детективная история, упакованная в сюжет, начиненный этическими вопросами, роднит «Визит» и с другой премьерой этого сезона — «Восемью любящими женщинами».
Под главным вопросом, который на протяжении всего действа томит зрителей, — как связана с героями покончившая с собой девушка по имени Ева Смит — таится множество других, важных и универсальных. Действительно ли заботиться нужно лишь о себе и своих близких? В ответе ли мы за ближних и до какой степени? Перед зрителем разворачивается цепь событий, каждое из которых способно запустить эффект бабочки, заставляя размышлять, не стало ли главной причиной гибели Евы Смит, скажем, то, что дочке богатого промышленника не подошло платье? Или все произошло потому, что как-то вечером его сын слишком много выпил?
Роль инспектора Гула исполнил Артем Гареев. Похоже, его инспектор получился ровно таким, каким его задумал Пристли, — таинственным, глубоко человечным и в то же время непоколебимым и безжалостным, как сама совесть. Он держится просто, даже буднично, что лишь усиливает впечатление. Инспектор — фигура загадочная, даже мистическая: он знает героев, кажется, лучше, чем они — сами себя, а о нем самом никому ровным счетом ничего неизвестно.
Философский детектив
Чем ближе к концу, тем больше сюжетных поворотов, главная цель которых не столько взбудоражить зрителя, сколько доказать тезис — важен каждый поступок и без любви к ближнему никуда. В финале инспектор произносит обличительную речь и возводит героев на условный эшафот.
Проповедующего весьма сомнительные жизненные принципы отца семейства сыграл Леонид Шевцов, величественную и бессердечную мать — Татьяна Маневская, их недалекую, но совестливую дочь Шейлу — Татьяна Егорушкина, в роли беспутного брата выступил Дмитрий Кордас, а роль жениха — по сути более молодую версию отца — исполнил Виктор Марвин. В роли горничной, претенциозной и элегантной, под стать всему интерьеру — Марина Малова.
Выбранная для постановки пьеса актуальна сегодня ничуть не менее, чем в момент ее написания, без малого восемьдесят лет назад. Убежденный социалист, Пристли зашифровал в этой истории целый трактат об ужасах капитализма и социального неравенства и, не скупясь на яркие краски, проиллюстрировал присказку «человек человеку волк». В пьесе Артур Берлинг за год до Первой мировой самодовольно рассуждает о невозможности войны с Германией и непотопляемости «Титаника», и в общем-то это все, что нужно знать о его мудрости и дальновидности. Для автора это способ сказать, что капитализм изжил себя и не видит дальше собственного носа, но, если отбросить экономические и политические идеи, суть не меняется.
Беспощадная взаимосвязь событий, люди как единый организм и совесть как главный карательный инструмент — вот о чем эта история, которая по своей проблематике ближе к притче, чем к детективу. Финал пьесы заставляет вспомнить «Рождественскую песнь в прозе» Диккенса. Инспектор — сам перст судьбы — подобно святочному Духу, призывает почувствовать свою причастность ко всему, что происходит в мире, и стать добрее: «Мы живем не отдельно от других… Мы в ответе друг за друга».
«Визит инспектора» кажется идеальным вариантом для театра, от которого ждут и развлечения, и размышлений о вечном. Это стильный, эффектный спектакль, с полумистической развязкой. Здесь есть жертва, но нет убийцы; есть виновные, но нет суда, кроме самого сурового и беспристрастного — суда совести.