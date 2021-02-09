Инспектор-совесть: возлюби ближнего своего

Перед зрителем предстает гостиная в добротном английском стиле. Где-то над нею время от времени прокручиваются черно-белые видеозаписи, как бы иллюстрирующие ту историю, которая будет разворачиваться в воспоминаниях. Богатый фабрикант Артур Берлинг — Скрудж, которому не суждено измениться, — отмечает в семейном кругу помолвку дочери с сыном своего конкурента. Герои обласканы жизнью, самодовольны и с оптимизмом смотрят в будущее. Однако грянувший как гром среди ясного неба визит инспектора Гула вдребезги разрушает эту идиллию и заставляет персонажей поочередно испытывать целую гамму эмоций, которых и врагу не пожелаешь.

А была ли девушка?

Нельзя не отметить, что «Визит инспектора» поставлен со вкусом и уважением к оригиналу, а музыка Александра Жеделёва создает торжественную атмосферу и создает напряжение. Ключевые моменты спектакля подчеркиваются игрой света и особым музыкальным сопровождением, тот же прием использовался в «Искусстве примирения». Эти две постановки худрука театра объединяет авторский почерк — они зрелищные и изысканные, и в то же время обе бьют по болевым точкам. Однако если «Искусство примирения» не всегда удерживает интерес, ведь следить за склокой двух скандальных пар — занятие на любителя, то «Визит инспектора» с этой задачей справляется легко. А детективная история, упакованная в сюжет, начиненный этическими вопросами, роднит «Визит» и с другой премьерой этого сезона — «Восемью любящими женщинами».

Сцена из спектакля «Визит инспектора». ФОТО: Николай Алхазов

Под главным вопросом, который на протяжении всего действа томит зрителей, — как связана с героями покончившая с собой девушка по имени Ева Смит — таится множество других, важных и универсальных. Действительно ли заботиться нужно лишь о себе и своих близких? В ответе ли мы за ближних и до какой степени? Перед зрителем разворачивается цепь событий, каждое из которых способно запустить эффект бабочки, заставляя размышлять, не стало ли главной причиной гибели Евы Смит, скажем, то, что дочке богатого промышленника не подошло платье? Или все произошло потому, что как-то вечером его сын слишком много выпил?

Роль инспектора Гула исполнил Артем Гареев. Похоже, его инспектор получился ровно таким, каким его задумал Пристли, — таинственным, глубоко человечным и в то же время непоколебимым и безжалостным, как сама совесть. Он держится просто, даже буднично, что лишь усиливает впечатление. Инспектор — фигура загадочная, даже мистическая: он знает героев, кажется, лучше, чем они — сами себя, а о нем самом никому ровным счетом ничего неизвестно.

Философский детектив

Чем ближе к концу, тем больше сюжетных поворотов, главная цель которых не столько взбудоражить зрителя, сколько доказать тезис — важен каждый поступок и без любви к ближнему никуда. В финале инспектор произносит обличительную речь и возводит героев на условный эшафот.

Сцена из спектакля «Визит инспектора». ФОТО: Николай Алхазов