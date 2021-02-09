Фото ⟩ В Какумяэ продается кусочек приморского рая
В черте Таллинна, на полуострове Какумяэ, на самом берегу моря, выставлено на продажу безупречное семейное гнездышко, пишет Kodustiil.
В черте Таллинна, на полуострове Какумяэ, на самом берегу моря, выставлено на продажу безупречное семейное гнездышко, пишет Kodustiil.
Выставлен на продажу первый этаж красивого дома, построенного в 1967 году. Полдома общей площадью 100 квадратных метров с прекрасными видами из окон и великолепным местом расположения продается за 350 000 евро.
Здесь есть прихожая, каминный зал, туалет, гостиная и две спальни, из которых одна - класса люкс. Также имеются кухня, столовая и на большая терраса. В цокольном этаже оборудован настоящий банный комплекс, которым пользуются и жильцы второго этажа.
Все интерьеры в доме выдержаны в духе старой Европы, что не исключает наличие эстонских дизайнерских тенденций в духе 90-х годов.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.