Вт, 9.02.2021
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Эва-Мария Лийметс
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Фото ⟩ В Какумяэ продается кусочек приморского рая

Часть дома в Какумяэ. ФОТО: KV.EE

В черте Таллинна, на полуострове Какумяэ, на самом берегу моря, выставлено на продажу безупречное семейное гнездышко, пишет Kodustiil.

Выставлен на продажу первый этаж красивого дома, построенного в 1967 году. Полдома общей площадью 100 квадратных метров с прекрасными видами из окон и великолепным местом расположения продается за 350 000 евро. 

Часть дома в Какумяэ. ФОТО: KV.EE

Здесь есть прихожая, каминный зал, туалет, гостиная и две спальни, из которых одна - класса люкс. Также имеются кухня, столовая и на большая терраса. В цокольном этаже оборудован настоящий банный комплекс, которым пользуются и жильцы второго этажа.  

Часть дома в Какумяэ. ФОТО: KV.EE

Все интерьеры в доме выдержаны в духе старой Европы, что не исключает наличие эстонских дизайнерских тенденций в духе 90-х годов.

Часть дома в Какумяэ. ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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