Хакер пытался отравить водопровод во Флориде. Жертвами могли стать 15 тыс. человек
Бдительный сотрудник водопроводной системы города Олдсмар сорвал диверсию, угрожавшую здоровью 15 тысяч жителей.
Бдительный сотрудник водопроводной системы города Олдсмар сорвал диверсию, угрожавшую здоровью 15 тысяч жителей.
Бдительный сотрудник водопроводной системы города Олдсмар сорвал диверсию, угрожавшую здоровью 15 тысяч жителей.
Кто-то удаленно проник в управляющий компьютер водопроводной станции и добавил в воду опасное количество гидроксида натрия (щелока), но работник вовремя заметил отклонение и вручную привел содержание химиката в норму.
Щелок в небольших количествах добавляют в воду для снижения кислотности. Он также помогает избежать засорения труб, но при высокой концентрации способен вызвать раздражение кожи, глаз и слизистой оболочки рта, першение в горле, временное выпадение волос, тошноту, рвоту и диарею.
Хакеру удалось на короткое время увеличить содержание щелока с обычных 100 молекул на миллион молекул воды до 11 100 молекул, то есть в сто с лишним раз.
"Я не химик, но могу сказать, что если вы добавите в питьевую воду такое количество этого вещества, то выйдет нехорошо. Главное, что вредное действие оказалось незначительным, и угрозы людям не возникло", - заявил шериф округа Пинеллас Боб Галтиери.
Пока в связи с инцидентом никто не задержан. Неизвестно также, действовал ли хакер с территории США или из-за границы.
Удаленный доступ к управляющему водопроводом компьютеру временно отключен.
Проникновение в систему произошло утром в пятницу. Сначала оператор подумал, что это его начальник решил что-то проверить. Но ближе к обеду случился второй взлом, и на этот раз хакер изменил состав воды. К счастью, работник был настороже.
Джо Тайди, корреспондент Би-би-си по кибертехнологиям
Вообразите ужас сотрудника, увидевшего, что курсор на мониторе компьютера двигает не его мышь, а чья-то невидимая рука. А потом она открывает программу и отравляет воду.
Но еще ужаснее, что такое происходит не впервые.
В 2016 году американский сотовый оператор Verizon Wireless сообщил об аналогичной атаке на водопровод в неназванном городе. В 2020 году имели место несколько неудавшихся взломов систем, управляющих водоснабжением в Израиле.
Последний инцидент во Флориде прибавит беспокойства специалистам по кибербезопасности, которые уже несколько лет предупреждают, что злоумышленники нацелились на критически важную национальную инфраструктуру.
Водопровод, электрические сети, ядерные реакторы и транспорт проверяют на прочность. Не только потому, что их выход из строя способен нарушить всю нормальную жизнь, но и оттого, что они зачастую используют устаревшие и уязвимые IT-системы.
Пока все диверсии на водопроводе удавалось предотвратить.
Но, как сказал на пресс-конференции мэр Зайдель, "всем следует насторожиться: злоумышленники кругом, и подобные вещи случаются".