Лутсар: вакцинация уже положительно сказалась на больницах
Вакцинация медицинских работников уже принесла облегчение больницам, сообщила руководитель научного совета, профессор Ирья Лутсар.
Вакцинация медицинских работников уже принесла облегчение больницам, сообщила руководитель научного совета, профессор Ирья Лутсар.
Положительным изменением, по ее словам, стало сокращение числа пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких, при этом общее число пациентов в больницах не уменьшилось, и в них сейчас зарегистрировано несколько вспышек, передает Rus.ERR.
«В некоторых больницах правила жестче, и вспышек удалось избежать, но так не везде. В уездных больницах нет такого опыта контакта с коронавирусом. Но ими занимаются, крупные больницы также помогают советом. Этот вирус очень хорошо распространяется, если заразился один человек в палате, то заражается и второй», – сказала Лутсар, добавив, что больных перед приемом в больницу тестируют, но у человека может быть период, когда вирус еще не так развился и тест показывает отрицательный результат.
Научный совет не рекомендует вводить новые ограничения, но люди могли бы лучше соблюдать имеющиеся требования: речь идет о ношении масок, мытье рук, рассредоточении детей в школах.