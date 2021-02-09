Лутсар: вакцинация уже положительно сказалась на больницах

Положительным изменением, по ее словам, стало сокращение числа пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких, при этом общее число пациентов в больницах не уменьшилось, и в них сейчас зарегистрировано несколько вспышек, передает Rus.ERR .

«В некоторых больницах правила жестче, и вспышек удалось избежать, но так не везде. В уездных больницах нет такого опыта контакта с коронавирусом. Но ими занимаются, крупные больницы также помогают советом. Этот вирус очень хорошо распространяется, если заразился один человек в палате, то заражается и второй», – сказала Лутсар, добавив, что больных перед приемом в больницу тестируют, но у человека может быть период, когда вирус еще не так развился и тест показывает отрицательный результат.