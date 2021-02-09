Вт, 9.02.2021
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Игорь Калакаускас
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Лутсар: вакцинация уже положительно сказалась на больницах

Ирья Лутсар. ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Вакцинация медицинских работников уже принесла облегчение больницам, сообщила руководитель научного совета, профессор Ирья Лутсар.

Положительным изменением, по ее словам, стало сокращение числа пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких, при этом общее число пациентов в больницах не уменьшилось, и в них сейчас зарегистрировано несколько вспышек, передает Rus.ERR.

«В некоторых больницах правила жестче, и вспышек удалось избежать, но так не везде. В уездных больницах нет такого опыта контакта с коронавирусом. Но ими занимаются, крупные больницы также помогают советом. Этот вирус очень хорошо распространяется, если заразился один человек в палате, то заражается и второй», – сказала Лутсар, добавив, что больных перед приемом в больницу тестируют, но у человека может быть период, когда вирус еще не так развился и тест показывает отрицательный результат.

Научный совет не рекомендует вводить новые ограничения, но люди могли бы лучше соблюдать имеющиеся требования: речь идет о ношении масок, мытье рук, рассредоточении детей в школах.

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