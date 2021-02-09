«Такие ДТП не происходят случайно»: почему в Эстонии растет число погибших в авариях

В 2020 году произошло 1365 дорожных происшествий с пострадавшими, в них пострадало 1574 человека и погибло 60 человек.

По сравнению с 2019 годом, количество дорожных происшествий сократилось на 49, а число пострадавших - на 166 человек. Но выросло количество погибших. В 2020 году происходило, в среднем, 3,7 дорожного происшествия в день.

Промежуточная цель "Программы безопасности дорожного движения" и в прошлом году все же осталась невыполненной. «В 2020 году мы хотели добиться положения, когда среднее число погибших за три года (2018-2020) не превышало бы 50 человек, а получивших тяжелые травмы было бы менее 370 человек», - сказал начальник стратегического отдела Департамента транспорта Эрик Эрнитс.

По сравнению с 2019 годом, на рост числа погибших значительно повлияло три дорожных происшествия, где в двух из них погибло по два человека и в одном дорожном происшествии погибло три человека.

«По прежнему опыту можно сказать, что обычно такие дорожные происшествия не происходят случайно. За ними стоит систематическое небрежное отношение участников движения к правилам дорожного движения, а также нарушения, которые не могут быть случайными и даже не придут в голову большинству участников движения», - отметил Эрнитс.

«В качестве позитивного момента можно отметить, что в прошлом году снова было больше дней, когда не произошло ни одного дорожного происшествия - 23 дня. В 2019 году таких дней было 17», - добавил он.

Свое влияние оказал на движение и вирус COVID-19. По причине различных ограничений снизилась интенсивность движения, что повлияло на количество дорожных происшествий, в то же время, было задержано больше водителей с предусматривающим уголовную ответственность уровнем опьянения и участились несчастные случаи с велосипедистами.

2020 год выделяется несчастными случаями с одним транспортным средством, прежде всего, резким ростом количества дорожных происшествий с велосипедистами и мотоциклистами. Произошло 528 несчастных случаев с одним транспортным средством, что на 157 случаев, т.е. на 43%, больше, чем в 2019 году. В то же время, значительно уменьшилось количество столкновений транспортных средств и других дорожных происшествий.

Оосновными рисками в части дорожных происшествий со смертельным исходов по-прежнему остаются превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и неиспользование снаряжения для обеспечения безопасности.

«В прошлом году мы выявили 6669 водителей в состоянии опьянения, что немного меньше, чем в 2019 году. Но среди них на 4% возросло число водителей с предусматривающим уголовную ответственность уровнем опьянения, которых в прошлом году в дорожном движении было задержано 2752», - отметил руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Ханнес Кулламяэ.

Он пояснил, что на выявление употреблявших алкоголь водителей значительно повлияла весенняя ситуация, когда временно по причине опасности заражения были временно приостановлены рейды «Дуют все». Всего в ходе надзора за дорожным движением было проведено около 750 000 проверок состояния опьянения. «Большую помощь полиции в части выявления водителей в состоянии опьянения оказывает и местный надзор, - подтвердил Кулламяэ. - В прошлом году в Центр тревоги поступило рекордное количество сообщений о возможно нетрезвых водителях - немногим более 11 000».

В 2020 году было отправлено 202 208 штрафных извещений в части нарушений, выявленных камерами измерения скорости, включая и мобильные камеры, из них 123 169 нарушений зарегистрировали мобильные камеры измерения скорости. По сравнению с прежним периодом это значительный рост, обусловленный, в основном, многократным увеличением времени работы мобильных камер измерения скорости. «Во время особого положения мы начали использовать мобильные камеры все чаще, потому что они дали возможность осуществлять бесконтактный надзор на дорожным движением», - пояснил Кулламяэ. В пользовании Департамента полиции и погранохарны находится в общей сложности восемь мобильных камер измерения скорости.