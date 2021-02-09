Картина дня: дело Майлис Репс, нападавшие на главврача и новый способ заработка жительниц Эстонии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 февраля.
Если в ноябре полиция начала в отношении бывшего министра образования Майлис Репс, использовавшей служебный автомобиль для частных поездок, расследование о проступке, то теперь дело переквалифицировано в уголовное. Читать далее...
В комментарии для СМИ Майлис Репс, получившая уведомление прокуратуры о возбуждении уголовного дела, сказала, что возбуждение дела не связано с ее отказом от должности министра. Читать далее...
Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал Postimees, что когда Майлис Репс узнала, что возбужденное в отношении нее административное дело стало уголовным, она сообщила об этом и в партию. Читать далее...
В связи с совершенным на прошлой неделе нападением на главврача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэпа Тальвинга полиция задержала 61-летнего мужчину и просит помощи общественности в установлении местонахождения второго подозреваемого, 54-летнего Тоомаса. Читать далее...
Если одного участника нападения на главврача PERH полиция уже задержала, второй — 54-летней Тоомас — был объявлен в розыск. По данным Postimees, речь идет об известном в криминальном мире по кличке Крюк (Konksu-Tom) Тоомасе Эрме Уильсоне, который был связан с Кемеровской преступной группировкой. Читать далее...
С помощью сервиса OnlyFans популярные девушки, блогеры и модели со всего мира публикуют свои интимные фотографии и видео. Сразу несколько эстонских девушек, зарабатывающих таким образом, узнали, что их фотографии оказались в бесплатном доступе, и наняли адвоката, рассказывает программа Kuuuurija. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5141 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 542, то есть 10,5% от общего количества. Читать далее...
В прошлом году об одном из домов попечения Южной Эстонии рассказывали странные истории, будто выходившие из заведения подопечные для прохождения карантина были вынуждены ночевать или на пустующем цокольном этаже мызы или в стеклянной будке во дворе. Читать далее...
Кабинет министров принял принципиальное решение согласиться с предложением Министерства образования и науки, чтобы в этом году состоялись как выпускные экзамены в основной школе, так и государственные экзамены в гимназии, чтобы получить представление об уровне учеников, а также по возможности спланировать поддержку деятельности. Согласно предложению, в этом учебном году окончание основной школы не будет зависеть от результатов выпускных экзаменов. Читать далее...
Директор и владелец производящей упаковку для аэрозолей компании Metaprint Мартти Лемендик говорит, что у них за спиной - успешный год, и хотя в этом году ожидается приличный рост оборота, маржа находится под сильным давлением. Читать далее...
Розничные продавцы моторного топлива подняли цены на заправках на 6,5 цента. Читать далее...
Журналисты «Вестей недели», снимавшие виллу в немецком Фрайбурге, где жил оппозиционный политик Алексей Навальный после отравления химоружием семейства «Новичок», выдавали себя за туристов из Бельгии. Об этом рассказал «Дождю» хозяин жилья. Читать далее...
В связи с сильными морозами, прогнозируемыми на этой неделе, в школах могут отменить уроки физкультуры на улице, а в некоторых регионах возможны основания для того, чтобы дети оставались дома. Читать далее...
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 каналов из списка ретранслируемых в Латвии, поскольку с 1 февраля неизвестно, кто является их представителем в стране. Читать далее...
Социал-демократы в понедельник, 8 февраля, внесли в производство Рийгикогу проект изменения Закона о гражданстве. Читать далее...
У Эстонии возник ряд вопросов по поводу визита Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля в Москву и прозвучавших на пресс-конференции заявлений, сказала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. Читать далее...
Во вторник Тартуский уездный суд обсудил вопрос об освобождении под электронный надзор отбывающих наказание в Тартуской тюрьме военных преступников Драгомира Милошевича и Милана Мартича, но как прокуратура, так и тюрьма выступили против. Читать далее...
Финансовая инспекция наказала котирующуюся на бирже компанию Admiral Markets за резкое и неожиданное повышение цен. Торговая площадка Admiral Markets, попавшая в поле Финансовой инспекции, была вынуждена выплатить штраф в размере 32 000 евро. Читать далее...
На прошлой неделе заключенный Таллиннской тюрьмы совершил самоубийство. Читать далее...
Если в воскресенье, 7 февраля, в редакцию Lõuna-Eesti Postimees поступила информация, что в Пыльваской больнице коронавирус был обнаружен у одного пациента, уже в понедельник стало известно, что речь идет о более крупном очаге заражения: в больнице было 23 пациента с Covid-19. Читать далее...
Близится срок подачи деклараций о доходах в Налогово-таможенный департамент. Жителям Эстонии предстоит отчитаться о доходах с 15 февраля по 30 апреля 2021 года. Что нужно знать, прежде чем подавать декларацию? Читать далее...
Жители Эстонии стали получать письма с угрозами от мошенников, стремящихся обмануть людей с помощью запугивания. Банк Luminor напоминает людям, что это давно известное мошенничество и что люди, конечно же, не должны поддаваться шантажу, и тем более – отдавать мошенникам деньги. Читать далее...
Мужчина, спровоцировавший в конце января аварию под Тарту в Аардлапалу, которая закончилась гибелью новорожденного, ранее дважды был наказан за вождение в нетрезвом виде. Читать далее...
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и ситуацию на рынке труда, большинство стран-членов ЕС повысили в этом году минимальную зарплату. Согласно исследованию Еврофонда, Эстония является одним из немногих исключений в этом отношении. Читать далее...
Ограниченные поставки вакцин не позволят уже в феврале сделать прививки всем, кому это показано. Читать далее...