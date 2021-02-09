Вт, 9.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: дело Майлис Репс, нападавшие на главврача и новый способ заработка жительниц Эстонии
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Картина дня: дело Майлис Репс, нападавшие на главврача и новый способ заработка жительниц Эстонии

Кошелек. ФОТО: Peeter Kümmel

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 февраля.

Прокуратура переквалифицировала проступок Репс в уголовное дело

Если в ноябре полиция начала в отношении бывшего министра образования Майлис Репс, использовавшей служебный автомобиль для частных поездок, расследование о проступке, то теперь дело переквалифицировано в уголовное. Читать далее...

Репс: возбуждение уголовного дела и отказ от должности министра не связаны

В комментарии для СМИ Майлис Репс, получившая уведомление прокуратуры о возбуждении уголовного дела, сказала, что возбуждение дела не связано с ее отказом от должности министра. Читать далее...

Центристская партия: у Майлис Репс и сейчас не больше информации о происходящем

Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал Postimees, что когда Майлис Репс узнала, что возбужденное в отношении нее административное дело стало уголовным, она сообщила об этом и в партию. Читать далее...

Нападение на главврача PERH: один человек задержан, в розыск объявлен криминальный авторитет

В связи с совершенным на прошлой неделе нападением на главврача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэпа Тальвинга полиция задержала 61-летнего мужчину и просит помощи общественности в установлении местонахождения второго подозреваемого, 54-летнего Тоомаса. Читать далее...

Подозреваемый в нападении на главврача PERH был на похоронах Николая Таранкова

Если одного участника нападения на главврача PERH полиция уже задержала, второй — 54-летней Тоомас — был объявлен в розыск. По данным Postimees, речь идет об известном в криминальном мире по кличке Крюк (Konksu-Tom) Тоомасе Эрме Уильсоне, который был связан с Кемеровской преступной группировкой. Читать далее...

"Это не проституция!": жительницы Эстонии осваивают новый способ заработка

С помощью сервиса OnlyFans популярные девушки, блогеры и модели со всего мира публикуют свои интимные фотографии и видео. Сразу несколько эстонских девушек, зарабатывающих таким образом, узнали, что их фотографии оказались в бесплатном доступе, и наняли адвоката, рассказывает программа Kuuuurija. Читать далее...

В Эстонии скончались восемь пациентов с COVID-19, прибавилось 542 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5141 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 542, то есть 10,5% от общего количества. Читать далее...

Карантин под землей. Эстония никак не может избавиться от массовых домов попечения

В прошлом году об одном из домов попечения Южной Эстонии рассказывали странные истории, будто выходившие из заведения подопечные для прохождения карантина были вынуждены ночевать или на пустующем цокольном этаже мызы или в стеклянной будке во дворе. Читать далее...

Выпускные и государственные экзамены в этом году состоятся

Кабинет министров принял принципиальное решение согласиться с предложением Министерства образования и науки, чтобы в этом году состоялись как выпускные экзамены в основной школе, так и государственные экзамены в гимназии, чтобы получить представление об уровне учеников, а также по возможности спланировать поддержку деятельности. Согласно предложению, в этом учебном году окончание основной школы не будет зависеть от результатов выпускных экзаменов. Читать далее...

Производственное предприятие называет причины, чтобы вывести бизнес из Эстонии

Директор и владелец производящей упаковку для аэрозолей компании Metaprint Мартти Лемендик говорит, что у них за спиной - успешный год, и хотя в этом году ожидается приличный рост оборота, маржа находится под сильным давлением. Читать далее...

Продавцы топлива подняли цены на заправках

Розничные продавцы моторного топлива подняли цены на заправках на 6,5 цента. Читать далее...

Хозяин виллы в Германии, на которой жил Навальный, пожалуется в полицию на обманувших его журналистов ВГТРК

Журналисты «Вестей недели», снимавшие виллу в немецком Фрайбурге, где жил оппозиционный политик Алексей Навальный после отравления химоружием семейства «Новичок», выдавали себя за туристов из Бельгии. Об этом рассказал «Дождю» хозяин жилья. Читать далее...

Из-за морозов у школьников могут отменить уроки

В связи с сильными морозами, прогнозируемыми на этой неделе, в школах могут отменить уроки физкультуры на улице, а в некоторых регионах возможны основания для того, чтобы дети оставались дома. Читать далее...

В Латвии запретили ретрансляцию 16 каналов: в том числе НТВ Мир и Рен ТВ Балтия

​Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 каналов из списка ретранслируемых в Латвии, поскольку с 1 февраля неизвестно, кто является их представителем в стране. Читать далее...

«Прошлые поправки — издевательство над людьми»: в Закон о гражданстве хотят внести изменения

Социал-демократы в понедельник, 8 февраля, внесли в производство Рийгикогу проект изменения Закона о гражданстве. Читать далее...

Министр иностранных дел Эстонии: сомнительно было поздравлять Россию с успехом «Спутника V»

У Эстонии возник ряд вопросов по поводу визита Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля в Москву и прозвучавших на пресс-конференции заявлений, сказала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. Читать далее...

Прокуратура и тюрьма против освобождения Милошевича и Мартича под электронный надзор

Во вторник Тартуский уездный суд обсудил вопрос об освобождении под электронный надзор отбывающих наказание в Тартуской тюрьме военных преступников Драгомира Милошевича и Милана Мартича, но как прокуратура, так и тюрьма выступили против. Читать далее...

Резкое повышение цен навлекло на эстонскую торговую платформу солидный штраф

Финансовая инспекция наказала котирующуюся на бирже компанию Admiral Markets за резкое и неожиданное повышение цен. Торговая площадка Admiral Markets, попавшая в поле Финансовой инспекции, была вынуждена выплатить штраф в размере 32 000 евро. Читать далее...

Совершивший попытку самоубийства заключенный чуть позже скончался в больнице

На прошлой неделе заключенный Таллиннской тюрьмы совершил самоубийство. Читать далее...

Красный уровень опасности: в больнице произошла вспышка коронавируса, уже десятки зараженных

Если в воскресенье, 7 февраля, в редакцию Lõuna-Eesti Postimees поступила информация, что в Пыльваской больнице коронавирус был обнаружен у одного пациента, уже в понедельник стало известно, что речь идет о более крупном очаге заражения: в больнице было 23 пациента с Covid-19. Читать далее...

Налоговый департамент: ужесточения контроля за уплатой налогов пока не будет

Близится срок подачи деклараций о доходах в Налогово-таможенный департамент. Жителям Эстонии предстоит отчитаться о доходах с 15 февраля по 30 апреля 2021 года. Что нужно знать, прежде чем подавать декларацию? Читать далее...

Жителям Эстонии стали поступать мошеннические письма с угрозами

Жители Эстонии стали получать письма с угрозами от мошенников, стремящихся обмануть людей с помощью запугивания. Банк Luminor напоминает людям, что это давно известное мошенничество и что люди, конечно же, не должны поддаваться шантажу, и тем более – отдавать мошенникам деньги. Читать далее...

Ребенок погиб по вине пьяного водителя, который дважды наказывался за вождение в нетрезвом виде

Мужчина, спровоцировавший в конце января аварию под Тарту в Аардлапалу, которая закончилась гибелью новорожденного, ранее дважды был наказан за вождение в нетрезвом виде. Читать далее...

Эстония — одна из немногих стран ЕС, в которых минимальная зарплата в этом году не выросла

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и ситуацию на рынке труда, большинство стран-членов ЕС повысили в этом году минимальную зарплату. Согласно исследованию Еврофонда, Эстония является одним из немногих исключений в этом отношении. Читать далее...

Из-за ограниченных поставок завершить вакцинацию первой группы риска к концу февраля не удастся

Ограниченные поставки вакцин не позволят уже в феврале сделать прививки всем, кому это показано. Читать далее...

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