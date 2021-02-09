Картина дня: дело Майлис Репс, нападавшие на главврача и новый способ заработка жительниц Эстонии

Прокуратура переквалифицировала проступок Репс в уголовное дело

Если в ноябре полиция начала в отношении бывшего министра образования Майлис Репс, использовавшей служебный автомобиль для частных поездок, расследование о проступке, то теперь дело переквалифицировано в уголовное. Читать далее...

Репс: возбуждение уголовного дела и отказ от должности министра не связаны

В комментарии для СМИ Майлис Репс, получившая уведомление прокуратуры о возбуждении уголовного дела, сказала, что возбуждение дела не связано с ее отказом от должности министра. Читать далее...

Центристская партия: у Майлис Репс и сейчас не больше информации о происходящем

Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал Postimees, что когда Майлис Репс узнала, что возбужденное в отношении нее административное дело стало уголовным, она сообщила об этом и в партию. Читать далее...

Нападение на главврача PERH: один человек задержан, в розыск объявлен криминальный авторитет

В связи с совершенным на прошлой неделе нападением на главврача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэпа Тальвинга полиция задержала 61-летнего мужчину и просит помощи общественности в установлении местонахождения второго подозреваемого, 54-летнего Тоомаса. Читать далее...

Подозреваемый в нападении на главврача PERH был на похоронах Николая Таранкова

Если одного участника нападения на главврача PERH полиция уже задержала, второй — 54-летней Тоомас — был объявлен в розыск. По данным Postimees, речь идет об известном в криминальном мире по кличке Крюк (Konksu-Tom) Тоомасе Эрме Уильсоне, который был связан с Кемеровской преступной группировкой. Читать далее...

"Это не проституция!": жительницы Эстонии осваивают новый способ заработка

С помощью сервиса OnlyFans популярные девушки, блогеры и модели со всего мира публикуют свои интимные фотографии и видео. Сразу несколько эстонских девушек, зарабатывающих таким образом, узнали, что их фотографии оказались в бесплатном доступе, и наняли адвоката, рассказывает программа Kuuuurija. Читать далее...

В Эстонии скончались восемь пациентов с COVID-19, прибавилось 542 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5141 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 542, то есть 10,5% от общего количества. Читать далее...

Карантин под землей. Эстония никак не может избавиться от массовых домов попечения

В прошлом году об одном из домов попечения Южной Эстонии рассказывали странные истории, будто выходившие из заведения подопечные для прохождения карантина были вынуждены ночевать или на пустующем цокольном этаже мызы или в стеклянной будке во дворе. Читать далее...

Выпускные и государственные экзамены в этом году состоятся