Картина дня: дело Майлис Репс, новый способ заработка жительниц Эстонии и проблемы домов попечения

Прокуратура переквалифицировала проступок Репс в уголовное дело

Если в ноябре полиция начала в отношении бывшего министра образования Майлис Репс, использовавшей служебный автомобиль для частных поездок, расследование о проступке, то теперь дело переквалифицировано в уголовное. Читать далее...

В Эстонии скончались восемь пациентов с COVID-19, прибавилось 542 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5141 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 542, то есть 10,5% от общего количества. Читать далее...

Карантин под землей. Эстония никак не может избавиться от массовых домов попечения

В прошлом году об одном из домов попечения Южной Эстонии рассказывали странные истории, будто выходившие из заведения подопечные для прохождения карантина были вынуждены ночевать или на пустующем цокольном этаже мызы или в стеклянной будке во дворе. Читать далее...

"Это не проституция!": жительницы Эстонии осваивают новый способ заработка

С помощью сервиса OnlyFans популярные девушки, блогеры и модели со всего мира публикуют свои интимные фотографии и видео. Сразу несколько эстонских девушек, зарабатывающих таким образом, узнали, что их фотографии оказались в бесплатном доступе, и наняли адвоката, рассказывает программа Kuuuurija. Читать далее...

Выпускные и государственные экзамены в этом году состоятся

Кабинет министров принял принципиальное решение согласиться с предложением Министерства образования и науки, чтобы в этом году состоялись как выпускные экзамены в основной школе, так и государственные экзамены в гимназии, чтобы получить представление об уровне учеников, а также по возможности спланировать поддержку деятельности. Согласно предложению, в этом учебном году окончание основной школы не будет зависеть от результатов выпускных экзаменов. Читать далее...

Производственное предприятие называет причины, чтобы вывести бизнес из Эстонии

Директор и владелец производящей упаковку для аэрозолей компании Metaprint Мартти Лемендик говорит, что у них за спиной - успешный год, и хотя в этом году ожидается приличный рост оборота, маржа находится под сильным давлением. Читать далее...

Продавцы топлива подняли цены на заправках

Розничные продавцы моторного топлива подняли цены на заправках на 6,5 цента. Читать далее...

Хозяин виллы в Германии, на которой жил Навальный, пожалуется в полицию на обманувших его журналистов ВГТРК

Журналисты «Вестей недели», снимавшие виллу в немецком Фрайбурге, где жил оппозиционный политик Алексей Навальный после отравления химоружием семейства «Новичок», выдавали себя за туристов из Бельгии. Об этом рассказал «Дождю» хозяин жилья. Читать далее...

Из-за морозов у школьников могут отменить уроки

В связи с сильными морозами, прогнозируемыми на этой неделе, в школах могут отменить уроки физкультуры на улице, а в некоторых регионах возможны основания для того, чтобы дети оставались дома. Читать далее...