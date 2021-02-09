Картина дня: дело Майлис Репс, новый способ заработка жительниц Эстонии и проблемы домов попечения
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 февраля.
Если в ноябре полиция начала в отношении бывшего министра образования Майлис Репс, использовавшей служебный автомобиль для частных поездок, расследование о проступке, то теперь дело переквалифицировано в уголовное. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5141 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 542, то есть 10,5% от общего количества. Читать далее...
В прошлом году об одном из домов попечения Южной Эстонии рассказывали странные истории, будто выходившие из заведения подопечные для прохождения карантина были вынуждены ночевать или на пустующем цокольном этаже мызы или в стеклянной будке во дворе. Читать далее...
С помощью сервиса OnlyFans популярные девушки, блогеры и модели со всего мира публикуют свои интимные фотографии и видео. Сразу несколько эстонских девушек, зарабатывающих таким образом, узнали, что их фотографии оказались в бесплатном доступе, и наняли адвоката, рассказывает программа Kuuuurija. Читать далее...
Кабинет министров принял принципиальное решение согласиться с предложением Министерства образования и науки, чтобы в этом году состоялись как выпускные экзамены в основной школе, так и государственные экзамены в гимназии, чтобы получить представление об уровне учеников, а также по возможности спланировать поддержку деятельности. Согласно предложению, в этом учебном году окончание основной школы не будет зависеть от результатов выпускных экзаменов. Читать далее...
Директор и владелец производящей упаковку для аэрозолей компании Metaprint Мартти Лемендик говорит, что у них за спиной - успешный год, и хотя в этом году ожидается приличный рост оборота, маржа находится под сильным давлением. Читать далее...
Розничные продавцы моторного топлива подняли цены на заправках на 6,5 цента. Читать далее...
Журналисты «Вестей недели», снимавшие виллу в немецком Фрайбурге, где жил оппозиционный политик Алексей Навальный после отравления химоружием семейства «Новичок», выдавали себя за туристов из Бельгии. Об этом рассказал «Дождю» хозяин жилья. Читать далее...
В связи с сильными морозами, прогнозируемыми на этой неделе, в школах могут отменить уроки физкультуры на улице, а в некоторых регионах возможны основания для того, чтобы дети оставались дома. Читать далее...
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 каналов из списка ретранслируемых в Латвии, поскольку с 1 февраля неизвестно, кто является их представителем в стране. Читать далее...
Социал-демократы в понедельник, 8 февраля, внесли в производство Рийгикогу проект изменения Закона о гражданстве. Читать далее...
У Эстонии возник ряд вопросов по поводу визита Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля в Москву и прозвучавших на пресс-конференции заявлений, сказала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. Читать далее...
Во вторник Тартуский уездный суд обсудил вопрос об освобождении под электронный надзор отбывающих наказание в Тартуской тюрьме военных преступников Драгомира Милошевича и Милана Мартича, но как прокуратура, так и тюрьма выступили против. Читать далее...
Финансовая инспекция наказала котирующуюся на бирже компанию Admiral Markets за резкое и неожиданное повышение цен. Торговая площадка Admiral Markets, попавшая в поле Финансовой инспекции, была вынуждена выплатить штраф в размере 32 000 евро. Читать далее...
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