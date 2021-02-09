Молочные войны: развязанная торговыми сетями ценовая гонка бессмысленна?

«Сегодня цена на молоко не заставит покупателя бегать из одного магазина в другой, но есть несколько других причин, по которым покупатель выбирает тот или иной розничный магазин», - приводит слова Кирикал BNS.

Конкуренция между сетями - высокая, и, играя с ценой на молоко, они надеются привлечь покупателей и подорвать позиции конкурентов, но это обещает лишь краткосрочный успех, добавила Кирикал.

Кирикал признала, что в некоторых случаях снижение цены оправдано, но одобрить его никак нельзя. «В условиях жесткой конкуренции каждая розничная сеть думает о том, как расширить свой бизнес и найти новых клиентов. Один из вариантов - предлагать скидки, которые, по мнению торговца, соответствуют потребностям и ожиданиям целевой аудитории их клиентов. Конечно, молоко и молочные продукты - это группа товаров, которую в основном потребляет каждый покупатель, поэтому розничные сети также выбрали их для своих ценовых игр», - отметила Кирикал.

Кроме того, нужно учитывать, что на рынок Эстонии вот-вот выйдет еще один конкурент, намекнула Кирикал на немецкую сеть дисконтных магазинов Lidl.

Сельскохозяйственно-торговая палата также осудила решение Prisma и Maxima снизить цену за литр молока ниже 40 центов. «На мой взгляд, поведение торговцев, вовлеченных в ценовую войну, совершенно безответственно», - заявил председатель палаты Роомет Сырмус.

По словам Сырмуса, средняя себестоимость производства молока на эстонской молочной ферме составляет 30 центов, вместе с налогом с оборота - 36 центов. «Однако это молоко также нужно доставить из коровника на производство, упаковать и доставить с производства в магазин. Нет смысла начинать обсуждать разницу в процентном содержании жира и другие подобные незначительные вещи - такая низкая цена явно нежизнеспособна».

Cырмус предостерег, что если так обращаться с продутками питания, нет смысла имечтать о "зеленом повороте" или исполнении других желаний, которые общество преподносит фермерам.

«Я очень хорошо знаю, что цена, которую платят фермерам, зависит не только от цены самого дешевого пластикового молока, но продукты не могут и не должны быть такими дешевыми», - прокомментировал Сырмус войну цен на молоко.