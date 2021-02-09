В подъезде многоквартирного дома был избит ребенок

Вчера в полицию сообщили, что в Нарве в подъезде многоквартирного дома на улице Тийманни был избит 13-летний мальчик. Он получил травмы. Полиция выясняет обстоятельства случившегося, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Также вчера в полицию поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу у дома была избита 18-летняя девушка, которая получила травмы. Обстоятельства случившегося также выясняются.

Кроме того, вчера в Ида-Вирумаа стало известно о двух кражах. Одна из них произошла в Нарве на улицу Тийманни: из магазина украли алкогольные напитки, ущерб составил почти 226 евро. Вторая произошла в Йыхви: на автозаправке украли топливо, ущерб почти 54 евро.