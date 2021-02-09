Выпускные и государственные экзамены в этом году состоятся

«Самым большим вызовом эстонской системе образования сейчас является индивидуальный подход к ученикам, чтобы предложить каждому отвечающую его потребностям поддержку. Именно поэтому экзамены в этом году особенно важны: их основная цель — дать ценную информацию для оценки влияния коронакризиса, а также для планирования дальнейшей деятельности», - сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

«Министерство образования и науки подготовило стратегию выхода для поддержки нашего образовательного ландшафта при восстановлении от влияния кризиса. В числе прочего это означает предложение краткосрочных и долгосрочных выравнивающих курсов для тех гимназистов и учеников основной школы, которые не уверены в своих знаниях и навыках, или чьи результаты покажут значительное отставание», - добавила она. Цель запланированной в стратегии выхода заключается в том, чтобы поддержать как учителей, так и учеников.

Министр отметила, что наши дети и подростки были вынуждены целый учебный год учиться в нестабильных условиях. Общереспубликанское дистанционное обучение хоть и длилось краткосрочно, но из-за угрозы заражения многим пришлось короткие и длительные периоды проводить как на дистанционном, так и на гибридном обучении. Экзамены предлагают всем участникам процесса возможность понять влияние кризисной ситуации и на основе результатов предложить поддержку для улучшения ситуации.

«Мы общались со многими заинтересованными группами, чтобы найти для выпускников этого года лучшее решение, - прокомментировала министр. - Большая часть из них считают, что экзамены нужны для того, чтобы получить ценную обратную связь для оценки влияния коронакризиса, а также планирования дальнейшей помощи ученикам. Важной темой для обсуждения было, должны ли выпускники основной школы получить за выпускные экзамены оценки и в свидетельстве об окончании. Естественно, среди выпускников есть и те, кто этой весной хотят закончить школу в обычном порядке, я понимаю и их».

Многие заинтересованные группы, в том числе Эстонское объединение руководителей школ, Союз учителей, Эстонский союз работников образования, Эстонское объединение школьных психологов, Эстонское общество учителей родного языка, Эстонский союз молодежных объединений, Эстонский союз ученических представительств, Эстонский союз студенческих сообществ, Эстонская палата людей с ограниченными возможностями и Молодежные организации Кайтселийта выразили позицию о том, что в этом году разумно отвязать результаты выпускных экзаменов в основной школе от ее окончания.

Обычно результат выпускных экзаменов обозначается цифрой, а закончить основную школу можно в случае, если ученик получил по трем экзаменам (эстонский язык или эстонский язык, как второй язык, математика и экзамен по выбору) хотя бы «удовлетворительно». Согласно плану, в этом году цифры в оценивании выставляться не будут. В свидетельство будут внесены полученные на экзамене баллы, то есть окончание школы не будет зависеть от результатов экзамена. Если на экзамене по эстонскому языку, как второму языку (уровень В1), выпускник получит хотя бы 60 баллов, то ученик получит и свидетельство об уровне владения языком.

Для продолжения учебы все же важны и внесенные в свидетельство оценки, и результаты экзамена — даже если сумма баллов не является условием для окончания школы, многие гимназии и училища учитывают не только оценки, но и результаты экзаменов.

Для изменения условий окончания основной школы в особом порядке нужно изменить и соответствующее постановление. Министерство образования и науки подготовит поправки к постановлению к следующей неделе.

Государственные экзамены в гимназии пройдут в обычном порядке. Ученик является сдавшим экзамен и закончившим гимназию, если он наберет на экзамене хотя бы один балл, что является минимальным положительным результатом.

Согласно внесенным в прошлом году изменениям и в этом году нет творческих работ при окончании основной школы, а ученическое исследование или практическая работа в гимназии являются условием окончании гимназии, если по решению ученического совета школы это возможно, исходя из ситуации.