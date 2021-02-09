Вт, 9.02.2021
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Калле Лаанет
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"Калашников" планирует вывести на рынок ружье для хипстеров

Kalašnikovi tegevjuht Dmitri Tarasov MP-155 Ultimat esitlemas. ФОТО: Sergei Ilnitski/epa/scanpix

Российская оружейная компания "Калашников", производящая автомат АК-47, планирует направить маркетинг на молодежь и хипстеров, выпустив огнестрельное оружие, наполненное умными гаджетами, пишет Postimees.

Cинхронизирующееся с мобильными устройствами смарт-ружье МР-155 Ultima — это «гаджет-оружие», которое способно обучать стреляющего, заявил в интервью РБК генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов. У этого гладкоствольного ружья есть процессор, куда можно поставить счетчик выстрелов, компас, видеозапись.

"Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь хипстеров, поколение Z», — заявил Тарасов.

Изделие, имеющее футуристичный дизайн, разработано на базе классического самозарядного ружья MP-155. Имеет модульную конструкцию, позволяющую модифицировать его под нужды клиента. Ориентировочная цена — 100 тысяч рублей, или около 1120 евро.

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