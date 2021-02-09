"Калашников" планирует вывести на рынок ружье для хипстеров

Cинхронизирующееся с мобильными устройствами смарт-ружье МР-155 Ultima — это «гаджет-оружие», которое способно обучать стреляющего, заявил в интервью РБК генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов. У этого гладкоствольного ружья есть процессор, куда можно поставить счетчик выстрелов, компас, видеозапись.

"Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь хипстеров, поколение Z», — заявил Тарасов.