Репс: возбуждение уголовного дела и отказ от должности министра не связаны

У Репс как у члена Рийгикогу есть депутатская неприкосновенность, которой у нее бы не было на посту министра. Однако, по словам бывшего министра образования, это не было решающим фактором ухода в Рийгикогу, поскольку она получил соответствующее уведомление позже.

«Вечером 29 января я получила электронное письмо, в котором меня извещали, что начатое в связи с использованием служебного автомобиля дело о проступке переквалифицировано в уголовное», - пояснила Репс.

Правительство Каллас вступило в должность 26 января. Однако решение об отказе от портфеля было принято Репс 21 января.

«Понимаю, что общественность ожидает пояснений по данной ситуации. К сожалению, сегодня я не могу подробно комментировать отдельные детали этого дела. Мне не была передана информация относительно хода дела, не были предоставлены разъяснения и информация относительно эпизодов дела, которые могли послужить причиной такого решения прокуратуры. На сегодняшний день мне известно лишь о начале делопроизводства и то, что мне не предъявлено подозрений и обвинения», - сказала Репс.

Бывшая министр образования добавила, что признает совершенные ошибки. «Как политик я всегда осознавала, что каждый мой шаг вызывает пристальное внимание, поэтому необходимо не только следовать закону, но и соответствовать ожиданиям людей и их чувству справедливости. Я уже говорила о том, что в напряженный период, пытаясь совместить работу и семейную жизнь, допустила ошибки, используя служебный автомобиль и поручая водителю при необходимости возить и своих детей. Поэтому я, взяв на себя политическую ответственностью, подала в отставку с поста министра. Я тоже заинтересована в том, чтобы как можно скорее узнать причины решения прокуратуры переквалифицировать дело и дать свои разъяснения как следствию, так и общественности. Для этого я всячески сотрудничаю со следствием и прокуратурой», - пояснила выбранная сегодня председателем фракции Центристской партии в Рийгикогу Репс.

В ноябре прошлого года Репс попали под следствие за неправомерное использование служебного автомобиля. Тогда же было возбуждено дело о проступке, доказательствами которого теперь прокуратура установила, что в истории могут быть признаки преступления, и поэтому было возбуждено уголовное дело. Однако никто не объявил Репса подозреваемым.