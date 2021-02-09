Вт, 9.02.2021
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  • Эстония
  • Центристская партия: у Майлис Репс и сейчас не больше информации о происходящем
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Центристская партия: у Майлис Репс и сейчас не больше информации о происходящем

Майлис Репс. ФОТО: Keskerakond

Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал Postimees, что когда Майлис Репс узнала, что возбужденное в отношении нее административное дело стало уголовным, она сообщила об этом и в партию.

Ханимяги добавил, что письмо с уведомлением Майлис Репс получила 29 января.

«Сейчас мы все же учитываем то, что подозрение, не говоря уже об обвинении, никому не предъявлено. И у самой Майлис Репс сейчас нет информации по тем эпизодам, о ходе следствия и о том, почему произошла эта переквалификация», - сказал Ханимяги.

По его словам, в интересах самой Репс, чтобы у нее было больше информации, и она могла дать объяснения.

В ноябре прошлого года, занимавшая тогда пост министра образования и науки Майлис Репс из-за злоупотребления служебным автомобилем оказалась под следствием. Тогда было возбуждено дело о проступке, но, оценив доказательства по которому, теперь прокуратура пришла к выводу, что могут присутствовать признаки преступления, а потому было возбуждено уголовное дело. В то же время, подозреваемой Репс никто не признавал.

Сегодня Майлис Репс была выбрана новым председателем фракции Центристской партии в парламенте.

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